Zaragoza acoge 'Raíces & Trayectorias', el formato que transforma la conversación sobre el liderazgo en España

La iniciativa impulsada por Women in Retail (WiR) y Diesemm llega a la capital aragonesa el 10 de julio con el apoyo institucional de Fundación Ibercaja y Directivas de Aragón.

Después de emocionar a más de mil asistentes en Vigo, A Coruña y Valencia, Raíces & Trayectorias aterriza el próximo 10 de julio en Zaragoza, para seguir consolidándose como uno de los encuentros más inspiradores sobre liderazgo femenino y desarrollo profesional de España.

La iniciativa, impulsada por Women in Retail (WiR) y Diesemm, propone una experiencia alejada de las conferencias convencionales. En lugar de hablar de cifras o currículums, las protagonistas abren una ventana a sus propias vidas y comparten, a través de cinco fotografías personales, los momentos que marcaron sus carreras, las decisiones que cambiaron su rumbo y los aprendizajes que las llevaron a convertirse en referentes en sus respectivos sectores.

Cada intervención, de apenas diez minutos, demuestra que detrás de cualquier éxito profesional existen dudas, fracasos, oportunidades inesperadas y una historia profundamente humana con la que otras personas pueden identificarse.

Cartel del evento 'Raíces & Trayectorias'

Un formato que emociona y conecta

El éxito de Raíces & Trayectorias reside precisamente en su capacidad para conectar con el público desde la autenticidad. Lejos de discursos corporativos, las ponentes muestran la parte más personal de su trayectoria, generando conversaciones que inspiran tanto a jóvenes profesionales como a directivos, emprendedores y estudiantes.

Desde su estreno, el proyecto, de asistencia gratuita con registro online, ha reunido a más de 1.000 asistentes en sus 3 ediciones, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes creen que el liderazgo también se construye compartiendo experiencias y creando referentes visibles.

Cristina Delgado, fundadora y presidenta de Women in Retail (izquierda), en la inauguración del evento celebrado en Valencia

Además, la iniciativa, que cuenta con diferentes apoyos institucionales, ha conseguido una importante repercusión en medios de comunicación nacionales y regionales, así como una gran presencia en redes sociales, confirmando el creciente interés por un modelo de liderazgo basado en la diversidad, la cercanía y la inspiración.

Zaragoza toma el relevo

Tras el éxito obtenido en Vigo, A Coruña y Valencia, Zaragoza se incorpora ahora a una gira que está recorriendo diferentes ciudades españolas con un objetivo claro: poner rostro al talento femenino y demostrar que las historias personales tienen el poder de transformar vocaciones y abrir nuevos caminos profesionales.

La cita aragonesa cuenta con el apoyo de Fundación Ibercaja y Directivas de Aragón, y reunirá a destacadas mujeres líderes procedentes de diferentes ámbitos empresariales que compartirán con el público los episodios que definieron sus carreras, desde los primeros desafíos hasta los momentos que cambiaron su futuro. Un ejercicio de honestidad que busca romper estereotipos y acercar el liderazgo a nuevas generaciones.

La edición de Zaragoza reunirá a María Quintín, Directora de Comunicación de Carrefour España y Club Carrefour, Pilar Damborenea, Directora Europea OOH de General Mills Iberia, Patricia Lacarte, Global Sales & Digital Lead de Kimberly-Clark, Suzana Curic, Country Leader de Amazon Web Services (AWS) para España y Portugal, Anne Delmas, Directora General de Visionlab, Reyes Herce, Head of People & Culture en JD Group Iberia y Laura Ruiz de Galarreta, Directora de Recursos Humanos de IKEA España.

La cita busca acercar referentes reales a quienes están construyendo su propio camino, romper estereotipos y mostrar que las historias personales tienen el poder de impulsar vocaciones, abrir oportunidades y generar nuevas formas de entender el liderazgo.

Mucho más que un evento

Raíces & Trayectorias nace con la vocación de convertirse en un movimiento que impulse la igualdad de oportunidades y la creación de referentes femeninos en el ámbito empresarial. Su filosofía parte de una idea sencilla pero poderosa: no se puede aspirar a lo que no se conoce.

Visibilizar historias de éxito protagonizadas por mujeres contribuye a romper barreras culturales, inspira a futuras líderes y favorece la construcción de un ecosistema empresarial más diverso, innovador e inclusivo.

El proyecto también fomenta la conexión entre empresarias, directivas, instituciones y organizaciones comprometidas con la transformación social, convirtiéndose en un espacio privilegiado para el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de colaboración.

Para Cristina Delgado, fundadora y presidenta de Women in Retail, el objetivo del proyecto va más allá de la inspiración: “Queremos crear referentes y construir un legado para las nuevas generaciones”.

“Sonrisas, desafíos, caídas y reinvenciones. Raíces & Trayectorias es un viaje visual por la vida de mujeres que lideran el ecosistema empresarial de nuestro país”, explica David Suárez, CEO de Diesemm.

Una gira que sigue creciendo

La parada de Zaragoza supone un nuevo paso en la expansión nacional de una iniciativa que ya se ha consolidado como un referente en la promoción del liderazgo femenino. Con cada edición, Raíces & Trayectorias amplía su comunidad y refuerza su propósito de acercar historias reales que inspiren a quienes están construyendo su propio camino profesional.

El próximo 10 de julio, Zaragoza será el escenario donde volverán a encontrarse talento, emoción e inspiración para demostrar que las raíces de cada persona son, muchas veces, el mejor punto de partida para construir grandes trayectorias.