Zaragoza mira al ‘mundo que viene’ poniendo la IA y las personas en el centro: "El mayor reto es la transición laboral"

Christopher Pissarides, premio Nobel de Economía en 2010, en el congreso 'El mundo que viene' en Zaragoza Fundación Ibercaja

Durante dos días, Zaragoza ha querido convertirse en un centro de debate y reflexión sobre el ‘mundo que viene’. La gran conclusión es clara, con la inteligencia artificial en sus múltiples vertientes transformando prácticamente por completo la sociedad en la que vivimos, aunque ello obligue a asumir importantes retos.

Uno de esos retos lo ha puesto sobre la mesa Christopher Pissarides, premio Nobel de Economía en 2010, que ha sido el encargado de impartir la conferencia de clausura. En su intervención, ha puesto sobre la mesa la importancia de afrontar la transición en los puestos de trabajo.

“No sabemos muy bien qué va a pasar con esos empleos en el futuro. Los más afectados serán los que trabajan en fábricas o tareas repetitivas, pero hay otros como la salud o los cuidados que van a seguir necesitando a los seres humanos”, ha expuesto.

A su juicio, todavía no ha llegado el momento en el que cambien los puestos, sino que se está modificando la forma de trabajar.

“El papel de los trabajadores está cambiando, reciben formación para poder adaptarse a estas nuevas herramientas. La ciberseguridad está cobrando mucha importancia por el miedo a los ataques de hackers. La IA no está destrozando empleos, sino más bien las tareas”, ha subrayado.

Manuel Pizarro: “Europa se ha dedicado a regular tan bien que no funciona”

Por su parte, el abogado del Estado Manuel Pizarro ha realizado una férrea crítica hacia la política de la Unión Europea, a quien acusa de sobrerregular mientras las demás potencias, fundamentalmente EEUU y China, se dedican a innovar y construir.

“Nos hemos dedicado a regular tan bien que el coche no funciona. Esto hay que hacérselo mirar. Tú tienes una tienda en la plaza del Torico de Teruel y estás compitiendo contra un señor de EEUU que no paga impuestos. SI no preparamos a los jóvenes, se van a perder en este mundo global”, ha apuntado.

Y ha tenido un mensaje hacia la juventud, a quien anima a apostar por la innovación y por competir en un entorno global, y no querer vivir de las “subvenciones del Estado”.

“Hace falta una clase media que no viva de una subvención. Una sociedad donde subvencionas todo es una Unión Soviética. A nadie le van a llevar a casa el trabajo, tendrá que espabilar. Lo contrario es una sociedad que no compite y no innova. Este es un mundo competitivo. A todos nos gustaría ser rentistas. Hay que enseñárselo a los jóvenes, que hay que innovar y competir”, ha afirmado.

Francisco Serrano (Ibercaja): “Debemos darle a los trabajadores capacidades de mejora”

A su vez, Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco, ha reconocido que existe el temor de que, en esta revolución, haya gente que se quede atrás y no consiga adentrarse en el nuevo mundo, y las administraciones e instituciones deben prepararse para ello.

“Nosotros tenemos que darle a los trabajadores capacidades de mejora, y que la transición hacia una nueva economía sea acompasada, sin brechas de desigualdad”, ha afirmado.

Azcón: “Los aragoneses tenemos que creernos más”

Finalmente, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido el papel de Ibercaja para el desarrollo de la Comunidad durante estos 150 años, desde la compra de suelos para la fábrica de General Motors (hoy Stellantis) y la Expo hasta, incluso, el apoyo a la construcción de La Nueva Romareda.

“Lo que hoy es Aragón se explica en buena parte por las decisiones de Ibercaja en el pasado”, ha resaltado, recordando que fue una de las pocas entidades que supo hacer la transición a banco cuando “el mundo financiero y económico se estaba derrumbando”.

Esta fortaleza de Ibercaja es, para Azcón, uno de los motivos por los que los aragoneses “tenemos que creernos más”, reivindicando su papel en ‘el mundo que viene’ y asumiendo retos, como adaptar la formación, dotar de vivienda, mejorar el talento o apostar por el equilibrio social y territorial.

“En IA, industria y energía, lo más importante que está pasando en España ocurre en Aragón. No hay otra comunidad ni región en el sur de Europa que atraiga esta inversión en infraestructuras tecnológicas”, añade Azcón.