Mindual y Meico se unen para afrontar nuevos retos y oportunidades de futuro

La gerente de Meico, Silvia Gonzalvo, y el CEO de Grupo Mindual, Pablo Mindual . Mindual.

Las empresas de instalaciones y montajes eléctricos Mindual y Meico han anunciado el inicio de una nueva etapa conjunta.

Un cambio propiciado tras la adquisición de Grupo Mindual de la mayoría accionarial de Meico, una empresa con una larga trayectoria y reconocimiento dentro del sector industrial.

Por su parte, Mindual es una de las compañías con más experiencia en el sector.

Esta operación nace con el objetivo de sumar capacidades, experiencia y conocimiento, reforzando el crecimiento y posicionamiento de ambas compañías para afrontar nuevos retos y oportunidades de futuro.

Para Mindual, esta alianza supone un importante paso dentro de su estrategia de crecimiento y consolidación empresarial, ampliando su capacidad operativa y reforzando su presencia en el sector.

Por su parte, Meico mantiene y potencia una marca con una sólida historia y un gran valor dentro de la industria, aportando toda su experiencia, especialización y recorrido a esta nueva etapa.

La unión entre ambas compañías permitirá generar nuevas sinergias, fortalecer equipos y ofrecer una propuesta más sólida y competitiva, sin perder la esencia y los valores que han definido a ambas empresas durante años.