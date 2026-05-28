Majorel despedirá a más de 400 personas en Zaragoza al firmar un ERE con ruptura entre los sindicatos

El periodo de negociaciones por el ERE en la empresa Majorel ha finalizado con la firma de un acuerdo solo con parte de los sindicatos del Comité de Empresa. Solo CCOO y USO han ratificado un pacto que supone el despido de casi 770 personas, de las que más de 400 se encuentran en Zaragoza.

Los afectados por el ERE saldrán de la compañía en las próximas semanas, con una indemnización de 30 días por año trabajado sobre el salario anual con un tope de 12 mensualidades. Además, han reducido los despidos en la capital aragonesa a 407, 15 menos de los planteados en el principio de las negociaciones.

Todas las fuerzas llegaban a la última jornada de negociaciones tras diversas manifestaciones y protestas y con las espadas en todo lo alto. Finalmente, la empresa ha logrado un acuerdo con dos de los cinco sindicatos que participaban en la negociación, que se ha prolongado durante varias semanas en un clima de tensión.

Mientras, desde UGT han comunicado que “ni avala ni firma” este despido colectivo, y advierte de que tomarán las acciones legales oportunas para “seguir defendiendo los puestos de trabajo y derechos de todos los trabajadores”.

“Desde el principio desde UGT ha demandado documentación, desafectaciones y alternativas reales de este ERE orquestado por Majorel y con el beneplácito de sus clientes Vodafone y Lowi”, apuntan en UGT.

Otro de los sindicatos que no ha firmado el acuerdo es SOA, que tilda de “decepcionante” el acuerdo firmado y considera que “va a finiquitar” la oficina de Zaragoza.

“Esta oferta es muy deficiente para el esfuerzo realizado por la plantilla durante más de casi dos décadas engordando las arcas de Majorel. Analizando las antigüedades de nuestra plantilla, la pérdida adquisitiva es importantísima y Zaragoza se convierte en la gran pagana de este ERE”, exponen desde el Sindicato Obrero Aragonés.

Esta empresa acumula hasta cuatro despidos colectivos desde que fue adquirida por la multinacional Teleperformance. Los sindicatos consideran que se trata de una “deslocalización encubierta”, después de la pérdida de los contratos con Vodafone y Lowi.

Precisamente, este mismo jueves, el Pleno de las Cortes de Aragón mostraba su apoyo unánime a los trabajadores afectados por este ERE, que son mayoritariamente mujeres.

“Es una auténtica sangría de personas, de trabajadores y de familias. Merecen que la sociedad aragonesa diga alto y claro que estamos con ellas y que no están solas”, defendía el socialista Jesús Morales.