Zen Motor Zaragoza, epicentro de la tecnología híbrida con la SHS FEVER NIGHT de OMODA & JAECOO

Zaragoza se ha convertido este jueves en uno de los epicentros de la tecnología del automóvil con la “SHS FEVER NIGHT” de la marca OMODA & JAECOO. Zen Motor, concesionario oficial de la marca en Zaragoza ha sido el escenario elegido para celebrar la segunda edición del OJ PREMIERE.

Un evento que se ha celebrado de forma simultánea en toda España y cuyo objetivo no ha sido solo presentar nuevos modelos al público, sino también ofrecer una experiencia única.

La propuesta de esta nueva edición ha combinado tecnología, producto y experiencia de marca. Una velada diseñada para ofrecer a los asistentes una experiencia diferencial, reforzando el vínculo entre la marca y su comunidad local.

Presentación de los nuevos modelos híbridos en la SHS FEVER NIGHT. Grupo Carza.

Los asistentes han podido conocer de cerca la tecnología SHS (Super Hybrid System), eje de la estrategia de electrificación de OMODA & JAECOO.

Asimismo, han tenido la oportunidad de descubrir los últimos lanzamientos de la marca, como el OMODA 7 SHS híbrido enchufable y el JAECOO 8 SHS híbrido enchufable, así como las nuevas versiones SHS híbridas de JAECOO 5 y JAECOO 7.

Estos modelos reflejan la evolución de la gama hacia soluciones cada vez más eficientes y tecnológicas, en un contexto en el que los vehículos electrificados ya representan el 88% de las ventas de la marca.

El gerente de Zen Motor, Javier Iribarren, ha destacado que “con esta “SHS FEVER NIGHT” queremos que los clientes vivan la marca de una manera distinta, mostrando no solo nuestros nuevos modelos, sino también toda la innovación y tecnología que hay detrás de OMODA & JAECOO”.

Nuevo modelo JAECOO 8 SHS híbrido enchufable, en Zen Motor. Grupo Carza.

Con motivo de este evento especial, Zen Motor ofrecerá condiciones especiales para la adquisición de vehículos OMODA & JAECOO hasta el 31 de mayo.

Zaragoza, reflejo del crecimiento de OMODA & JAECOO en España

La celebración de “SHS FEVER NIGHT” en Zaragoza se ha enmarcado en un momento clave para la compañía, que ha alcanzado ya los 50.000 clientes en España desde su llegada al mercado.

A nivel nacional, la compañía ha cerrado el mes de abril con 3.343 matriculaciones, el mejor resultado mensual de su historia, con un crecimiento cercano al 120% respecto al año anterior.

En el acumulado del año, OMODA & JAECOO ha alcanzado las 11.506 unidades matriculadas, con un crecimiento cercano al 92%.

Nuevo modelo OMODA 7 SHS híbrido enchufable, en Zen Motor. Grupo Carza.

Además, más del 70% de sus ventas corresponden a clientes particulares, donde la marca ya supera el 5% de cuota, consolidándose como uno de los actores más dinámicos del mercado español.

Javier Iribarren, ha señalado que “la acogida de la marca en nuestra provincia ha sido excepcional desde que comenzamos en 2024. Desde su llegada a España, hemos vivido de primera mano el crecimiento tan rápido que hemos experimentado juntos”.

Un evento global con impacto local

Con esta segunda edición, OMODA & JAECOO ha consolidado el OJ PREMIERE como una plataforma estratégica que acerca la marca a los territorios, combinando una propuesta global con un fuerte componente local.

En este contexto, Zaragoza se ha posicionado como uno de los puntos clave de esta gran celebración, en la que la compañía proyecta su crecimiento, su apuesta por la electrificación y una nueva forma de conectar con el cliente.