Horeca restaurantes Zaragoza y Makro firman un acuerdo para impulsar la competitividad del sector hostelero

Makro, empresa líder en distribución multicanal a hostelería, y Horeca Restaurantes Zaragoza y provincia han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a los restaurantes asociados acceder a condiciones preferentes, así como tener acceso a herramientas de digitalización y apoyo financiero, con el objetivo de mejorar su competitividad.

Este acuerdo, firmado por Fernando Martín, presidente de Horeca Zaragoza, y Damián Alemany, director de Makro Zaragoza, refuerza el compromiso conjunto con el desarrollo del tejido hostelero de la provincia.

“Esta colaboración supone un avance real para los restaurantes de Zaragoza y provincia, porque no hablamos solo de precios, que también, sino de acompañamiento, digitalización y apoyo a la gestión diaria”, señaló el presidente de Horeca Zaragoza, Fernando Martín. Así, añadió: “la hostelería necesita aliados sólidos y acuerdos como este permiten a nuestros asociados mejorar su rentabilidad y ganar tiempo para centrarse en lo que realmente importa, el cliente y la calidad del servicio”.

Por su parte, Damián Alemany, director de Makro Zaragoza, subrayó que el compromiso de la compañía es estar siempre al lado del sector. “Makro nació para facilitar el día a día de los hosteleros e impulsar su crecimiento, y este acuerdo refuerza esa misión. Queremos que cada restaurante asociado tenga herramientas y condiciones que le permitan crecer, optimizar compras y avanzar en digitalización. Nuestro objetivo es que se sientan acompañados y cuenten con un socio fiable”, afirmó.

Para Horeca Zaragoza este acuerdo supone un paso decisivo en su objetivo de ofrecer servicios de valor añadido a los establecimientos asociados, facilitando herramientas reales para mejorar su competitividad y, para Makro, la alianza consolida su papel como socio estratégico del sector y como proveedor especializado en hostelería.

Las ventajas: personalización, apoyo financiero y flexibilidad

Makro se compromete a ofrecer a los asociados a Horeca Zaragoza: