Álvarez-Pallete avisa sobre el consumo de la IA: "Una consulta de ChatGPT se bebe medio litro de agua"

“Esto no es una era de cambios, sino un cambio de era”. Con estas palabras se resume la charla magistral que el expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha impartido en la clausura de la segunda jornada del congreso tecnológico ‘The Wave’ de Zaragoza, acerca de los cambios que va a generar la expansión de la inteligencia artificial.

Porque este empresario y economista no lo ha dudado ni un instante. A su juicio, esta es la “mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad”, con un impacto “cuatro veces más grande” que la revolución industrial.

“Esto va a generar riqueza y bienestar, pero debemos ser conscientes de cómo queremos que esto pase. Todo va a cambiar, y debemos imaginar hacia dónde nos va a llegar. Son muchas tecnologías que se retroalimentan unas a otras. Y no estamos diseñados como seres humanos para pensar exponencialmente”, ha incidido, en una ponencia que ha durado unos 45 minutos y cuyas primeras palabras han estado dedicadas a los fallecidos César Alierta y José Carlos Lacasa.

Según los datos que ha expuesto, la IA agéntica tendrá, solo en los próximos 7 años, un impacto “70 veces superior” a la revolución industrial en sus primeros 70 años. Esto es gracias a que nunca ha sido tan eficaz ni barato distribuir la tecnología.

“Ley de Moore dice que cada 2 años se doblaría la capacidad de procesamiento de los chips y su precio bajaría a la mitad. Un smartwatch tiene 500.000 veces más de tecnología que la NASA cuando fue a la Luna. A Internet le costó 12 años llegar a 800 millones de usuarios. La IA lo ha hecho en 1 año”, ha subrayado Álvarez-Pallete.

Los centros de datos… y el consumo de recursos

Con estos cambios, surge una nueva economía de los datos, que tienen su epicentro en unas infraestructuras que en Aragón ya son de sobras conocidas: los centros de datos, y el consumo de recursos que suponen.

“Una consulta de ChatGPT se bebe medio litro de agua y consume la misma energía de una bombilla durante 2 horas. Google y Microsoft consumen la misma energía que Portugal”, ha cifrado.

Porque, sostiene, la inteligencia artificial necesita de esos centros de datos, pero entre todos es necesario hacer un consumo responsable de los recursos compartidos, ya que cada vez va a requerir de más energía.

“Los ‘data centers’ van a doblar su consumo de energía en 2030, y consumirán la misma energía que todo Japón. Se bebe mucha agua, la misma que consume hoy Suecia”, ha reiterado.

La geoestrategia mundial, protagonista del nuevo mundo

Todos estos cambios, continúa Álvarez-Pallete, van a condicionar el mundo en los próximos años, añadiendo nuevos vectores geoestratégicos. Según ha contado, si hasta ahora la defensa nacional se centraba en la tierra, mar y aire, la tecnología va a añadir la ciberseguridad y la desinformación.

“Hay una campaña híbrida, de desinformación y campañas de ciberseguridad, porque desestabilizas el mundo físico desde el digital. Cada vez somos más personas conectadas y conectamos más cosas, y el frente a defender es más amplio”, ha apuntado.

Esa desinformación va a provocar, dice, una mayor polarización, con población que ya cuestiona incluso si la democracia es el mejor sistema de gobierno, y eso se multiplica con una mayor desigualdad de la población. Una situación que, sostiene, ya se vio en otras revoluciones anteriores.

“En Inglaterra, obreros destruyeron máquinas textiles porque les quitaban el trabajo. En 1965 se concentraban los profesores de matemáticas por el uso de calculadora. Esto va a mejorar la productividad de todo el mundo. Vamos a crear riqueza. Cómo repartamos esa riqueza y manejemos la transición definirá si esto se hace socialmente responsable”, ha expuesto.

El papel de Europa

Tras ello, Álvarez-Pallete ha demandado a Europa que adquiera un papel protagonista, ya que, hasta ahora, “se ha dedicado a regular para caballos un mundo de autopistas”.

“Otras partes del mundo como China sí se han dado cuenta y lideran las tecnologías más criticas. No estamos enfocando la inmensa capacidad de recursos en esta tarea. Hoy, las 5 compañías más grandes son todas tecnológicas y tienen una capitalización bursátil equivalente al PIB de la UE”, ha lamentado.

En cualquier caso, el expresidente de Telefónica afirma ver “por primera vez” informes con un diagnóstico “certero” y que “proponen soluciones”. La duda estará en la “rapidez” con la que Europa “pueda marcar terreno”.

Un mensaje optimista para acabar

Pese a todo, Álvarez-Pallete ha querido finalizar con un mensaje optimista. Porque, al igual que no ha dudado en la nueva era que se avecina, también está convencido de que va a traer “cosas increíbles”.

“Hoy se pueden analizar y diseñar cosas que nos darán innovaciones increíbles. Podremos predecir desastres naturales como nunca. Vamos a poder curar enfermedades que no tenemos cura. Vamos a poder explorar el universo como no hemos sido capaces hasta ahora. Podremos solucionar problemas agro para usar recursos de forma más eficiente”, ha enumerado.

Para ello, ha hecho un llamamiento a la clase política, quien, ha concluido, “tiene que intervenir” para “que nos lleve a un lugar mejor”.