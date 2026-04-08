Caja Rural de Teruel alcanza los 18,9 millones en 2025 y reafirma así su modelo de banca y su compromiso local

Caja Rural de Teruel cerró 2025 con un beneficio de 18,9 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior, en un ejercicio que estuvo marcado por el crecimiento de su actividad y el compromiso con el territorio.

El ejercicio 2025 ha supuesto la finalización del Plan Estratégico 2023-2025, donde la cooperativa ha cumplido de manera holgada con los objetivos fijados en el mismo.

La entidad destinará, además, más de 1,7 millones de euros a su Fondo de Educación y Promoción, la mayor cantidad de su historia, con la que seguirá apoyando iniciativas sociales, culturales, educativas y deportivas en la provincia.

De esta forma, en los últimos cinco años la entidad ha destinado en total más de 2,8 millones de euros a su fondo social para un total de 2.081 iniciativas.

Más allá del balance económico, la cooperativa de crédito ha querido poner el acento en su papel en la economía local.

Durante el último año aumentó la financiación a empresas, autónomos y familias y mejoró sus datos de morosidad. Además, siguió ganando peso en áreas como la gestión patrimonial, los seguros y el negocio hipotecario, que encadena ya cinco años de crecimiento.

Consiguieron cerrar la actividad aumentando su plantilla un 4,18%, llegando al total de 224 empleados. Por otra parte, atendieron más de 15.000 consultas a través de su oficina digital de WhatsApp, un canal que ha sido valorado positivamente por la gran mayoría de sus clientes.

Con todo esto, Caja Rural de Teruel tiene ya la mirada puesta en el futuro. Próximamente abrirá una nueva oficina de empresas en la ciudad de Valencia como parte de su estrategia de desarrollo, ampliando su alcance y acompañando a nuevos clientes y empresas.

Este nuevo espacio que se une a las seis oficinas que la entidad ya gestiona en las provincias de Zaragoza, Castellón y Tarragona.