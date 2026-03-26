Polémica por los cambios en los estatutos de la mutualidad HNA: "Hacen más difícil que podamos controlar al Consejo"

La Asamblea General Ordinaria de la mutualidad HNA vota este jueves una modificación de sus estatutos que ha generado polémica entre un grupo de socios.

Entre los cambios, se incluyen cambios en la votación de los compromisarios, que pasan a denominarse vocales, ampliación del mandato, obligación de asistir, o un endurecimiento de las condiciones para acceder a los procesos de elecciones.

La empresa, que no ha hecho declaraciones, defiende en la documentación enviada a los compromisarios que estos cambios son “mejoras técnicas” en la regulación de funcionamiento de la asamblea y que “garantizar la esencia original de la mutualidad y su estabilidad futura”.

Además, esta mutualidad ha ido creciendo considerablemente en los últimos años a raíz de la absorción de otras más pequeñas, y ya aglutina a más de 100.000 mutualistas, entre arquitectos, químicos o aparejadores técnicos.

Sin embargo, esta opinión no coincide con la valoración de un grupo de compromisarios, que consideran que estos cambios harán que los mutualistas “no puedan controlar” al Consejo de Administración, según explica uno de ellos, Javier Mancilla.

Hasta ahora, este control se hacía mediante la figura de compromisarios, que eran 230 para toda España y cuyos votos equivalen a los de los más de 100.000 mutualistas.

Cada cuatro años se elegía a esos 230 compromisarios, aunque algunos pueden perpetuarse indefinidamente en el tiempo si nadie se presenta contra ellos.

“Hay gente que es compromisaria desde hace más de 20 años, con padres e hijos compromisarios. Cuando preguntas, dicen que no pueden dar el nombre por protección de datos, pese a que es un cargo electo. La inmensa mayoría de los compromisarios no se sabe quiénes son”, explica Mancilla, compromisario por Murcia desde 2022.

Las próximas elecciones serán en 2027 y, si salen adelante los cambios, estos compromisarios pasarían a denominarse vocales, y el número crecería de 230 a 240. Además, solo se elegiría al 25% en cada convocatoria electoral cada tres años.

“Todos los compromisarios pasan a ser vocales, pero, al ser 240 en lugar de 230, y ahora solo hay 200 aproximadamente, cuando haya una vacante libre se nombrarán a dedo, sin consultar con nadie ni votación. Y cuando llegan las elecciones, se elige una cuarta parte”, detalla Mancilla.

Asimismo, para ser vocal, sería necesario obtener el aval de 100 firmas, que no podrán repetirse entre los posibles candidatos.

“Solo el Consejo decide si las firmas son buenas o si desestima alguna. No puedes reclamar. Ellos deciden todo. Si alguien, a pesar de todo, consigue las firmas y se presenta contra un actual compromisario. Pues ya no se vota, se hace un sorteo, que decide el Consejo de Administración”, apunta Mancilla.

Para este grupo de compromisarios, estos cambios son un “escándalo” y solo buscan el “cese de compromisarios hostiles”. “Solo quieren gente que no les cree problemas. Ahora, pueden cesar a un compromisario por actitudes hostiles a la mutualidad. Sospechamos que no será imposible que nos cesen a los que no les bailamos el agua”, insiste Mancilla.

Otros colectivos implicados en HNA también están mirando con lupa estos cambios, que se votan este jueves. El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza ha solicitado un informe jurídico para conocer el alcance de estos cambios y analizar, si es necesario, posibles acciones legales.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN trató de ponerse en contacto con responsables de HNA durante este miércoles, víspera de la Asamblea, pero no obtuvo respuesta.