Sillería Aragonesa, nuevo patrocinador del Club HORECA: 50 años de diseño y fabricación al servicio de la hostelería

Sillería Aragonesa se incorpora como nuevo patrocinador del Club HORECA, fortaleciendo la presencia de industria local en el ámbito hostelero de Zaragoza y su entorno. Con más de 50 años de trayectoria, la empresa aporta fabricación propia, servicio técnico especializado y una propuesta centrada en la funcionalidad y la durabilidad del mobiliario profesional.

Fundada en 1990, la compañía nació como taller especializado en sillería metálica y ha evolucionado hasta consolidarse como fabricante integral de mobiliario para hostelería, colectividades y espacios educativos. Desde sus instalaciones en Zaragoza y su fábrica en El Burgo de Ebro, desarrolla íntegramente el proceso de diseño, producción e instalación, lo que le permite garantizar el control de calidad, plazos ajustados y atención postventa directa.

Su línea HORECA incluye sillas, mesas y taburetes diseñados para un uso intensivo en bares, cafeterías, restaurantes y eventos. La firma prioriza la ergonomía, la resistencia estructural y la versatilidad estética, con soluciones modulares adaptadas a cada proyecto.

La integración como patrocinador del Club HORECA pone en valor cuatro ejes estratégicos para el sector: confort para el cliente final, diseño alineado con la identidad de cada establecimiento, calidad constructiva para garantizar durabilidad y el respaldo de una empresa aragonesa con producción local.

Además del suministro de mobiliario, Sillería Aragonesa ofrece asesoramiento técnico y servicios de postventa, incluyendo reacondicionamiento y actualización de piezas, lo que permite optimizar inversiones y prolongar la vida útil del equipamiento.

Igualmente, mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad de los negocios de hostelería. De esta forma, ofrece de forma gratuita un estudio de optimización de los espacios. La experiencia y capacidad de fabricar a medida favorece poder sacar el máximo partido al espacio, lo que podría suponer hasta un 20% más de rentabilidad en horas punta de actividad.

Con esta incorporación, el Club HORECA refuerza su red de colaboradores estratégicos y consolida su apuesta por proveedores que combinan excelencia técnica, servicio cercano y compromiso con el tejido empresarial aragonés. Asimismo, promueve ventajas exclusivas para los socios.