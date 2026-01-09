David Azcona, director de operaciones de Panel Sandwich Group: "Quiero hacer las cosas bien para que se recuerden"

En plena resaca de la crisis del ladrillo, cuando miles de empresas del sector se veían obligadas a echar el cierre, un pequeño grupo de profesionales decidió que la innovación podía ser la tabla de salvación para un sector herido.

Así nació Panel Sandwich Group, una compañía aragonesa que dio sus primeros pasos en 2009. Su objetivo era claro: acercar el panel sandwich, un material hasta entonces reservado a grandes proyectos industriales, a todo tipo de construcciones, apostando por la eficiencia y la sostenibilidad.

Con sede inicial en Zaragoza, la compañía tuvo su origen en la iniciativa emprendedora de Óscar López-Blanco Ezquerra, que puso en marcha el proyecto en solitario antes de rodearse de un equipo de profesionales que impulsó su rápido crecimiento.

Lo que comenzó como una idea personal evolucionó en pocos años hacia un grupo empresarial sólido, sustentado en la innovación, la confianza y la capacidad de adaptación al mercado.

En EL ESPAÑOL DE ARAGÓN hemos hablado con David Azcona, director de Operaciones de la compañía, para conocer desde dentro cómo se ha vivido este proceso de expansión y qué desafíos plantea seguir creciendo.

Pregunta.- ¿Cómo es vivir personalmente la incorporación a un proyecto que ya crecía con tanta fuerza a nivel europeo?

Respuesta.- Cuando me incorporé empecé de mozo de almacén y, poco a poco, fui creciendo con la empresa; primero como comercial y luego destacando en el área de logística, donde inicié mi carrera profesional exactamente. Empezar desde abajo me permitió conocer el producto, ver cómo se maneja, los inconvenientes y resolver las problemáticas del día a día. Lo que realmente sentí en ese momento fue cómo me involucraba en un equipo que se hacía cada vez más fuerte.

P.- ¿Cuál ha sido el momento más gratificante desde que se unió a la compañía?

R.- Gratificante como tal ha habido muchos. Pero realmente son los últimos años, en los que ya ocupo el puesto en logística y donde hemos dado grandes pasos asentando los fundamentos de la empresa. Ha sido el periodo de la expansión del negocio con la apertura de almacenes en Zaragoza, Madrid, Cádiz, Santiago y Alicante.

P.- Desde su llegada en 2015 hasta hoy, ¿qué aprendizaje fundamental le ha dejado afrontar los retos del crecimiento internacional?

R.- El día a día te da la experiencia para conocer cómo funciona el mercado y cómo moverse en la internacionalización. Además, con la exportación he aprendido que cada continente es un mundo: en África son muy estrictos con las documentaciones, mientras que en Sudamérica lo son un poco menos, aunque algunas gestiones cuestan más de comprender.

P.- En el año 2018, tuvisteis un crecimiento del 200%. De hecho, el Financial Times considera que sois una de las empresas de mayor crecimiento de toda la unión europea, ¿cómo fue este momento?

R.- La primera vez que llegó el premio nos sorprendió a todos y significó que estábamos haciendo un buen trabajo. Eso nos impulsó, dándonos más combustible para seguir creciendo y conseguir hasta un sexto premio en este año. Este reconocimiento nos abrió las puertas para consolidar Madrid y Cádiz, y abrir Santiago y Alicante; actualmente tenemos sobre la mesa la posibilidad de abrir en Barcelona y el proyecto de Portugal está muy bien encaminado, además de la consolidación en Francia abriéndose hueco.

P.- Desde ese año habéis continuado creciendo a un ritmo imparable, abriendo almacenes en Getafe y Cádiz, ¿en qué momento se toma la decisión de salir de Aragón para expandiros?

R.- Creo que fue a raíz del reconocimiento del Financial Times en 2018, cuando vimos que teníamos fuerza. La iniciativa surgió para intentar acercar el negocio a las personas y realizar la "última milla" del panel. Así abrimos en Getafe y Cádiz para ir cubriendo todo el territorio nacional.

P.- ¿Qué significa para usted y para el equipo operativo ver el nombre de Panel Sandwich Group presente en rankings y medios internacionales de prestigio?

R.- Te permite ver que estás haciendo tu trabajo correctamente y que el esfuerzo diario con los compañeros hace que todo evolucione. Cuanto más creces, más control debes llevar, y estos reconocimientos nos permiten seguir en esa línea de crecimiento.

P.- Cuando llegan reconocimientos como el ranking del Financial Times o el Sello de Calidad EFQM, ¿qué siente sabiendo todo el trabajo operativo que hay detrás?

R.- Siento que el día a día es una superación constante y mi labor es ayudar al equipo a ver que todo es posible, convenciéndolos de que crean en el proyecto. El sello EFQM es una certificación internacional que reconoce la gestión excelente, innovadora y sostenible de las organizaciones. Esto nos permite verificar dónde tenemos fallos y entender el motivo de los mismos para corregirlos en el futuro, en lugar de simplemente buscar culpables. Es un proceso de prueba y error para evitar cometer los mismos fallos.

P.- ¿Hay algún consejo o referente profesional que haya marcado su forma de liderar las operaciones dentro de la empresa?

R.- He tenido referentes que han pasado por la empresa de los cuales he cogido las cosas buenas, pero al final no queda más remedio que vivir el día a día, aprender y valorar qué hacen otras empresas. Mi forma de enfocar el camino hacia adelante se basa en probar: si funciona, se sigue adelante, y si no, se busca cómo mejorar.

P.- ¿Cómo gestiona el equilibrio entre seguir creciendo y mantener un ambiente de trabajo cercano, ágil y motivador en tu equipo?

R.- Es complicado porque cuanto más avanzamos, más presión hay, y debo motivar al equipo para que no se venga abajo. Mi día a día consiste en resolver lo cotidiano e intentar adelantarnos al futuro para prever qué puede pasar en los próximos meses y evitar errores. En definitiva, intentar adelantarnos para evitar cometer errores.

P.- Mirando al futuro, ¿qué legado le gustaría dejar en Panel Sandwich Group y en el tejido empresarial aragonés desde su rol de director de Operaciones?

R.- Dentro de la empresa, me gustaría dejar unas bases sólidas y una estructura marcada para que la gente confíe en el sistema. A nivel aragonés, mi objetivo es ir haciendo las cosas bien para que se recuerden, labrándome un camino honesto y con seguridad.