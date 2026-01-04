Aragón saca la piqueta en 2026: avances clave en las grandes obras que transformarán la Comunidad

Movimiento de tierras en los suelos donde se levantará la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas Javier Cebollada EFE

El 2026 que acaba de comenzar apunta a ser un año clave para la transformación de Aragón que se ha venido planeando en los últimos tiempos. Durante los próximos meses, se espera que multitud de obras y nuevas construcciones den el pistoletazo de salida o tomen impulso para ponerse en funcionamiento lo antes posible.

Una de las más significativas será la gigafactoría de Stellantis y CATL. Con los primeros movimientos de tierra ya realizados y la primera piedra colocada, ambas empresas pretenden avanzar con los trabajos para comenzar la producción de baterías lo antes posible.

El primer hito es la construcción del nuevo edificio de Celdas 01, el más extenso de todos los que compondrán la gigafactoría, con 151.141 metros cuadrados. El presupuesto de ejecución de estas obras de cimentación y estructura prefabricada supera los 42 millones de euros.

De hecho, tal y como recoge la documentación definitiva del PIGA, Stellantis quiere poner en marcha la Fase 1 en 2028 a un 30% de la capacidad total prevista. No obstante, la compañía pretendía iniciar la producción de baterías unos cuantos meses antes, ya en 2026, aunque sea de forma inicial.

Centros de datos

También se espera que 2026 sea un importante año en el desarrollo de los centros de datos en el territorio aragonés. Amazon Web Services ya está desarrollando la segunda fase de su gran ampliación en Aragón, primero con la urbanización de los terrenos y, posteriormente, con la construcción de los edificios.

De esta forma, a los tres centros de datos que ya están en funcionamiento en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro se sumarán nuevas instalaciones en sus proximidades, más otro en el polígono Empresarium de Zaragoza. En total, la compañía americana se extenderá por unas 400 hectáreas de terreno.

Igualmente, Microsoft planea comenzar la construcción de su campus en Villamayor a finales de 2026 y tener en funcionamiento la primera fase en 2030, mientras que las obras hasta completar los campus se prolongarían durante otros seis años. Todos los centros de datos se pondrán en marcha al mismo tiempo para garantizar todas las operaciones.

También para este año está previsto que Brenbos y ACS -la constructora de Florentino Pérez- comience la construcción de su centro de datos en La Puebla de Alfindén. El primer paso serán las obras de urbanización de la parcela, que supera las 25,5 hectáreas, de forma que los dos edificios que albergarán los centros de datos se empiecen en los primeros meses de 2027.

La Romareda

Aunque si hay una obra que va a llevarse todas las miradas es la del Ibercaja Romareda, posiblemente una de las más mediáticas en Zaragoza desde, como mínimo, la Expo de 2008. El vetusto estadio sigue dando pasos para su construcción y ya se ve el gran esqueleto del Gol Sur, mientras se siguen poniendo las bases del resto de las gradas.

Según detalló hace dos semanas la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, las obras van "a buen ritmo" y que se está cumpliendo con el cronograma planteado. Está previsto que este mes se alcancen los 200 trabajadores y se sumen dos nuevas grúas a las ocho que ya trabajan en la zona.

Paralelamente, en próximas semanas se iniciarán los trabajos en el entorno del estadio, entre las calles Convento Jerusalén, Luis Bermejo, la plaza Eduardo Ibarra, el paseo Isabel la Católica, y parte de calle de Juan II de Aragón.

A grandes rasgos, las obras supondrán el desmontaje y demolición de los elementos existentes, la excavación de zanjas, el traslado de árboles, la pavimentación de aceras y elevación de calzadas a cota cero, la renovación de los servicios municipales, un nuevo ajardinamiento y la colocación de nuevo equipamiento y mobiliario urbano (bancos, alumbrado público y señalización).

Más en Zaragoza

También en Zaragoza está previsto que este 2026 queden finiquitadas otras dos importantes obras: la restauración del río Huerva y la conversión de la antigua fábrica de Giesa, en Las Fuentes, en el Distrito 7 dedicado al cine.

Además, entre enero y febrero está previsto que comiencen los trabajos de adecuación de la Torre del Agua, que darán una nueva vida a uno de los espacios icónicos de la gran cita internacional que vivió la capital aragonesa en 2008, y que desde entonces ha quedado prácticamente sin uso.

Nada más acabar las Navidades arrancarán también las obras para convertir los antiguos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza en el futuro Centro Goya. El espacio aspira a convertirse en un motor cultural y turístico para Aragón, y uno de los ejes de los actos por el bicentenario de la muerte del artista de Fuendetodos en 2028.

Relacionado con el pintor, Fundación Ibercaja pretende reabrir en octubre su Museo Goya, que se encuentra inmerso en unas obras de ampliación hacia la plaza del Pilar. Este nuevo espacio añadirá salas inmersivas, elementos de realidad virtual y última tecnología para llevar la experiencia del visitante a otra dimensión.

Igualmente, se espera que en este 2026 se pueda dar el pistoletazo de salida a las primeras obras del nuevo DAT Alierta, como el nuevo edificio del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y los llamados "Bosques Lineales".

Obras en el Pirineo

Mientras, en 2026 se dará un paso más en las dos grandes obras que se están realizando en el Pirineo. Una de ellas será el telecabina que unirá las estaciones de Astún y Candanchú, que recibió la aprobación definitiva del PIGA en octubre.

Así, realizados los trabajos previos, se prevé que todo coja velocidad a partir de la primavera, cuando finalice la temporada de esquí. Todo ello para que las pruebas se puedan hacer entre septiembre y octubre de 2027, con la puesta en marcha oficial, tras su preceptiva inspección, en noviembre de 2027.

También seguirán durante este año las obras de la telecabina Benasque-Cerler. O no, porque está pendiente de resolverse las distintas alegaciones formuladas a la resolución judicial que anuló el proyecto, pero no paralizó las obras. El objetivo es que fuera una realidad a finales de 2026, con una inversión de 17 millones de euros.

Del mismo modo, para final de 2026 se quiere poner en funcionamiento el nuevo tobogán de Panticosa, de tres kilómetros de largo y 700 metros de desnivel y que puede llegar a alcanzar hasta los 40 km/h.

BonÀrea en Épila

En los próximos meses continuará la expansión del macrocomplejo alimentario de BonÀrea en Épila. Ocho años después de su anuncio a bombo y platillo, el centro del grupo catalán ya está al 25% de su capacidad y prevé finalizarse en 2030.

Actualmente, el grupo catalán tiene en marcha su gran nave logística desde 2022, aunque todavía a una capacidad de apenas el 25%, con unas 200 personas y una inversión de 223 millones de euros, lo que le sirve para abastecer a 130 tiendas de Aragón, Navarra y La Rioja. Cuando alcance su máximo esplendor, podría transportar productos a un millar de establecimientos.

También está en funcionamiento la nave de frutos secos y el lavadero de cajas, y el próximo mes de abril se comenzará a trabajar con la de líquidos. Por delante aún quedan otras naves para jamones, productos elaborados, congelados, postres, secos, fruta y verdura, una fábrica de piensos e, incluso, un helipuerto.

Los planes más inmediatos incluyen, para este 2026, una inversión de 27 millones de euros, que incluye avances en la nave de líquidos y la puesta en marcha de la construcción de la nave de ‘pet foods’ o la tienda de conveniencia. También está prevista la incorporación de más de 40 empleados en este año.