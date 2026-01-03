Samca planea ingresar 322 M€ al año con sus centros de datos en Zaragoza: dejará un millón en impuestos a ayuntamientos

El Grupo Samca calcula que ingresará más de 322 millones de euros con el alquiler de los espacios de sus centros de datos en Luceni (Zaragoza) cuando estén a pleno rendimiento. La compañía instalará tres edificios en esta localidad, que estarán construidos al completo en 2030 después de invertir más de 2.000 millones de euros.

El alquiler de los ‘racks’ será la principal vía de ingresos de estos centros de datos, que irán entrando en funcionamiento de manera progresiva, tal y como se recoge en la ingente documentación del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). Se iniciarían con una primera fase para ir posteriormente ampliando la capacidad tanto tecnológica como energética a medida que se incrementa la demanda.

A diferencia de los proyectos de Amazon Web Services y Microsoft, que utilizan sus centros de datos para dar sus propios servicios ‘cloud’ y de inteligencia artificial, los de Samca se vincularán a la actividad de ‘colocation’, es decir, al alquiler de los servidores a otras empresas.

Sin mencionar todavía posibles clientes, Samca asegura que espera vincularse con grandes corporaciones internacionales, operadores de telecomunicaciones o entidades financieras y sanitarias, así como empresas de distintos tamaños que externalizan sus infraestructuras de TI para optimizar costes y eficiencia.

Además, la empresa apunta a una segunda vía de ingresos en relación con el suministro de energía renovable en régimen de autoconsumo con red interior para los tres Data Centers, procedente de las instalaciones gestionadas por Molinos del Ebro, S.A.

Este esquema garantiza una reducción sustancial de los costes energéticos respecto a la adquisición en el mercado mayorista y otorga una gran estabilidad a los precios a largo plazo, al estar basado en la integración vertical entre generación y consumo.

Samca sufragará los 2.000 millones de euros de inversión mediante recursos propios y financiación externa. La compañía, de capital 100% aragonés, presume en el PIGA de “solidez financiera” y “con beneficios recurrentes a nivel global”.

Retorno en impuestos

Mientras, Samca calcula que su campus de datos tendrá una importante repercusión en el Ayuntamiento de Luceni, pese a que la tramitación como PIGA exime a las empresas de abonar el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO), uno de los más importantes a nivel económico.

La compañía estima que abonará casi 900.000 euros al Ayuntamiento de Luceni por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuando se encuentren a pleno rendimiento, es decir, a partir de 2030, junto a otros 234.000 euros por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Igualmente, de forma indirecta, la actividad generada por el Plan también repercutirá en una mayor cesión de recursos del Estado a los municipios, derivada del incremento en la recaudación de impuestos estatales como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), asociados al aumento del empleo, la renta disponible y el consumo en la zona.

Ante el Gobierno de Aragón, Samca prevé que el Impuesto de Sociedades reporte también ingresos adicionales para la Hacienda autonómica a través de la participación que corresponde a la Comunidad Autónoma en su recaudación. En concreto, se ingresarían casi 26 millones de euros cada año.

Según la compañía, y considerando los 10 primeros años de operación del campus de datos, el impacto fiscal total de la fase de operación ascenderá a más de 294 millones de euros. Si se incluye la construcción, llegaría a 380 millones de euros.