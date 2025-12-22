Las grandes inversiones y la construcción impulsarán a Aragón por encima de la economía española en 2026

Trabajadores en la planta de baterías para los vehículos eléctricos que Stellantis produce en su factoría de Figueruelas (Zaragoza), en una imagen de archivo. Efe

La economía española y la aragonesa han evolucionado en 2025 mejor de lo inicialmente esperado, con revisión al alza de las estimaciones. La Comunidad muestra un crecimiento en línea con la nacional, pudiendo cerrar el año con un incremento anual del 2,9%, al igual que en España.

Estas son las previsiones que ha realizado CEOE Aragón en su informe anual para este año, marcado por las guerras comerciales en todo el país y la imposición de aranceles. Sin embargo, la patronal reconoce que su impacto en la economía regional ha sido “limitado”, afectando en mayor medida a determinados subsectores alimentarios como el del vino y el cárnico.

Así, las proyecciones realizadas por CEOE Aragón estiman un cierre de 2025 con un crecimiento de la economía aragonesa del 2,9%, en línea con la estimación para la economía española.

Sin embargo, la patronal teme una desaceleración en 2026, que dejaría un crecimiento interanual del PIB de Aragón del 2,5%, por encima del 2,3% nacional. Estos datos contrastan con los presentados la semana pasada por Ibercaja, que elevaba sus previsiones para el próximo año hasta el 2,9%, aunque están por encima de las lanzadas por el Gobierno de Aragón.

En cualquier caso, desde la organización empresarial son “optimistas”, pero se mantienen riesgos externos e internos que condicionan la evolución. A su juicio, el mejor comportamiento de la economía aragonesa se basa en distintos elementos competitivos que se deben reforzar, como el sector industrial, el “efecto tractor” de las grandes inversiones empresariales y el diálogo social continuo.

No obstante, el contexto internacional está marcado por una serie de factores de incertidumbre que inciden directamente en la economía española y aragonesa. Entre ellos, siguen destacando las tensiones comerciales derivadas de la política arancelaria de EEUU y los persistentes conflictos geopolíticos con impacto en las cadenas de suministro globales.

En Aragón, la falta de disponibilidad de mano de obra para incorporar a las plantillas, el problema del relevo generacional y el aumento del absentismo laboral representan los principales desafíos y preocupaciones empresariales.

“La evolución de los sectores de la automoción y la agroalimentación, principales puntales de las exportaciones, y la capacidad de transmisión del impacto positivo de las nuevas inversiones al conjunto de la economía, serán elementos determinantes para el impulso económico de la comunidad autónoma a lo largo de los próximos años”, exponen desde CEOE Aragón.