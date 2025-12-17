La economía aragonesa crecerá un 2,9% en 2026, según Ibercaja: "El adelanto electoral no suma, pero tampoco resta"

La economía aragonesa seguirá creciendo a un ritmo importante a lo largo de 2026. El PIB de la Comunidad se elevará un 2,9% el próximo año, incrementando la velocidad de crucero que ya ha cogido en 2025 y a un ritmo más alto que la media nacional, que se espera que aumente un 2,3%.

Estas son las previsiones que maneja Ibercaja y que ha dado a conocer durante la presentación del número 86 de la revista ‘Economía Aragonesa’. A su juicio, la situación económica de la Comunidad sigue siendo positiva, aunque esperan que para este 2025 el crecimiento sea ligeramente inferior al del conjunto del país, que se elevaría un 2,8% frente al 2,7% de Aragón.

Pese a ello, la brecha entre las economías aragonesa y española volvería a incrementarse en los dos años posteriores, en los que el impacto de los proyectos empresariales anunciados en el territorio empezarán a dejarse notar con mayor fuerza.

“Todos los proyectos empresariales de inversión tienen dos fases: la construcción, y ahora estamos en ese tsunami; y la entrada en operación de esos centros productivos, sean centros de datos o gigafactorias. Ahora estamos empezando la fase donde se simultanean la construcción y la puesta en funcionamiento de los centros de datos”, ha expuesto Enrique Barbero, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibercaja.

Ello se empieza a notar en el aumento de la población activa, aunque también supone retos, como la construcción de vivienda para acoger a todos los trabajadores. De hecho, desde Ibercaja subrayan el riesgo de que las obras de los proyectos empresariales bloqueen las de edificios residenciales.

“No hay varita mágica ni soluciones a corto plazo. Un ciclo de construcción de vivienda son 3 años desde que tienes suelo y lo puedes desarrollar, y la vivienda es un problema hoy. Hay estimaciones que hablan de cuatro millones de viviendas vacías en España, probablemente porque la regulación del mercado del alquiler no es la más adecuada. Sobre eso se puede actuar mañana mismo con el BOE. No es un problema del futuro, sino del presente”, ha añadido Barbero.

Los efectos del adelanto electoral

Sin embargo, estos crecimientos se enfrentan a sucesivos riesgos tanto globales como más locales. Uno de ellos, según apuntan desde Ibercaja, es la incertidumbre política, y la falta de gobiernos con fuertes respaldos parlamentarios prácticamente por todo el continente.

Precisamente, Aragón vive uno de esos momentos de inestabilidad con la convocatoria por primera vez de un adelanto electoral, si bien el presidente Jorge Azcón se ha afanado en subrayar que la cita con las urnas no afectará a los proyectos empresariales en marcha.

En esta línea, desde Ibercaja sostienen que un adelanto electoral no previsto “difícilmente suma”, y más en un contexto donde “ya hay mucha incertidumbre”, aunque, en este caso, “tampoco va a restar” a las expectativas económicas.

“Hasta el lunes estábamos en un bloqueo, sin posibilidad de llevar adelante presupuestos o modificaciones normativas relevantes. El escenario del que se sale para ir a elecciones anticipadas no era de una excesiva estabilidad. Además, el paréntesis será muy breve, de dos meses, y uno de ellos es medio festivo”, ha subrayado Barbero.

En cualquier caso, desde la entidad bancaria confían en que el Gobierno que salga de las urnas mantenga las políticas de atracción de inversiones que se han prologando por la historia democrática de Aragón.

“Nunca ha habido un gobierno regional que no sea receptivo a las inversiones, por lo que esperamos que siga esa senda de proximidad y proactividad con el mundo empresarial. Si eso sucede, nos irá igual de bien que en los últimos años”, ha añadido.