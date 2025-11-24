Atades presenta su calendario solidario 2026: "Por un año lleno de inclusión y oportunidades para todos"

ATADES ha presentado su Calendario Solidario 2026, una propuesta que pone en valor el trabajo diario de la organización, simbolizado en sus centros, espacios y servicios, y el compromiso de las empresas que colaboran con la entidad.

El calendario refleja el esfuerzo conjunto de usuarios, familias, socios, profesionales y empresas que apoyan la misión de ATADES.

A través de sus doce meses, se refleja el compromiso conjunto de las empresas y ATADES, poniendo el foco en su implicación para fomentar la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo.

Presentación del Calendario Solidario de ATADES. E.E

En el acto de este lunes, han asistido Jesús Soto, presidente de ATADES; María Victoria Alquézar, directora general de Igualdad de Oportunidades del Gobierno de Aragón, y varias personas socias de ATADES que protagonizan el calendario.

"Esta presentación se ha convertido ya en una cita muy especial", ha comenzado dando la bienvenida Jesús Soto. Sus palabras han sido principalmente de agradecimiento a las instituciones y empresas que apoyan las actividades de la asociación, y ha brindado por "un 2026 lleno de inclusión y oportunidades para todos".

Después de conocer el testimonio de varios socios de ATADES, ha cerrado el acto la directora general de Oportunidades. "En nuestra Constitución está recogido que todos somos iguales, y corresponde a los poderes públicos hacer que esos derechos y esa igualdad se cumplan", ha afirmado Alquézar.

La directora ha agradecido el papel que hace la asociación y ha alabado el nuevo calendario 2026 que "contribuye a dar visibilidad al colectivo".

Calendario solidario

Los beneficios obtenidos con la venta del calendario de este año se destinarán a impulsar programas orientados a la atención temprana de

niños y niñas con discapacidad intelectual, contribuyendo a su desarrollo integral desde las primeras etapas.

En esta edición, ATADES cuenta con la participación de 10 empresas aragonesas que se suman a este esfuerzo solidario: Arpa, Balay, bilstein group, Certest Biotec, Fundación AON, Granja Virgen del Rosario, Ibercaja, Landa Propiedades, Mhenta, y Schindler.

A través de sus aportaciones, refuerzan su apoyo a la labor diaria de la entidad. Usuarios y trabajadores de los servicios y centros de ATADES, comparten meses con profesionales de las empresas participantes.

El calendario sale a la venta en formato pared y mesa, a 6 y 5 euros, respectivamente. Se pueden adquirir en la sede de ATADES, calle Octavio de Toledo 2 y en el Espacio Garden, en calle Clara Campoamor 25.

Además, en el Rastrillo Solidario de ATADES que se celebra del próximo martes, 25 de noviembre al domingo 30 de noviembre, en plaza Aragón.