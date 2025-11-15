Diez edificios conectados, zonas verdes y una nueva carretera: así serán los centros de datos de Microsoft en Aragón

La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza son las tres localidades elegidas por Microsoft para levantar su macroproyecto de centros de datos en Aragón. Una nueva ‘Región Cloud’ que comenzará a funcionar a partir de 2030, se extenderá por 284 hectáreas y será uno de los tres más potentes de este gigante tecnológico fuera de Estados Unidos.

Los planes de Microsoft pasan por comenzar la construcción a finales de 2026 y tener en funcionamiento la primera fase en 2030, mientras que las obras hasta completar los campus se prolongarían durante otros seis años. Todos los centros de datos se pondrán en marcha al mismo tiempo para garantizar todas las operaciones.

Por el momento, Microsoft solo dispone de la energía necesaria para esa primera fase, con 50 MW en cada ubicación, mientras sigue a la espera de los concursos energéticos del Ministerio para lograr los enchufes a la red eléctrica. La compañía ha solicitado al Ministerio conexión para otros 300 MW, una cantidad similar a la que solicitó Amazon Web Services para su ampliación.

Desde Microsoft ratifican su confianza total en conseguir la conexión eléctrica necesaria y que, en cualquier caso, esta primera fase está asegurada. Esta parte supone una inversión de 1.312 millones de euros entre las tres ubicaciones.

La Muela

El centro más importante será el de La Muela, a 23 kilómetros de Zaragoza, con 146 hectáreas, la mitad de toda la infraestructura. Se ubicará en una parcela colindante con el polígono industrial Centrovía, que prácticamente abarca una extensión similar.

Plano y ubicación del centro de datos de Microsoft en La Muela

De estas 146 hectáreas, más de 93 se dedicarán a los propios centros de datos, mientras que el resto se dividirán entre los espacios libres, zonas verdes, distintas infraestructuras y la red viaria.

En este caso, albergará dos edificios de tipo “sencillo” y dos de tipo “doble”, que tendrán dos plantas, y se añadirá un edificio administrativo anexo.

Para su construcción se invertirán 2.179 millones de euros, más los equipos informáticos.

Villamayor de Gállego

El centro de datos de Villamayor de Gállego se extenderá por 81 hectáreas, en una parcela situada entre el núcleo de la población y el polígono industrial Malpica.

De todo el espacio, los propios centros de datos ocuparán casi 55 hectáreas, con otras 19 de espacios libres, infraestructuras y zonas verdes.

Plano y ubicación del centro de datos de Microsoft en Villamayor de Gállego

En este caso, se levantarán tres edificios de tipo “doble” de dos plantas cada uno, así como otro dedicado a las oficinas.

En Villamayor, además, se incluye la construcción de una carretera exterior al centro de datos para conectarse con la autovía A-2. Esta obra la completará el Grupo Costa, ya que su macrocentro logístico e industrial se ubicará en las proximidades.

En las obras de este campus se invertirán 1.733 millones de euros, más los equipos informáticos.

Zaragoza, junto a Puerto Venecia

El tercer campus de datos se ubicará al sur de Zaragoza, junto al centro comercial Puerto Venecia, en una parcela de 57 hectáreas, de tamaño muy similar al propio espacio de ocio.

Aquí, algo más de 43 hectáreas se destinarán a los propios centros de datos, con otras 14 de espacios libres, infraestructuras y zonas verdes.

Plano y ubicación del centro de datos de Microsoft en Zaragoza

En este caso, se pondrán en marcha un edificio tipo “sencillo” con sus propias oficinas, más dos de tipo “doble” con otro edificio administrativo.

Para este campus se invertirán 1.443 millones de euros en su construcción, más los equipos informáticos.

Inicialmente, para este centro de datos se había elegido una parcela en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) que Microsoft compró por 24,5 millones de euros. Sin embargo, finalmente se desechó esta ubicación y se trasladó a Puerto Venecia. La compañía mantiene este punto para una posible ampliación en el futuro.