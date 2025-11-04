Aragón gana 4.300 trabajadores tras el fin del verano aunque suma casi mil parados más en octubre

Aragón ha sumado más de 4.300 nuevos afiliados a la Seguridad Social a lo largo del mes de octubre y ya cuenta con 632.562 trabajadores. Son 13.342 personas más que a estas mismas alturas que el pasado año, dejando de nuevo una de las cifras más altas de empleo en la historia de la Comunidad.

Asimismo, la región ha incrementado sus listas del paro en 955 personas respecto a septiembre, de manera que la Comunidad Autónoma contaba al finalizar octubre con 48.779 parados registrados en las oficinas públicas de empleo.

Tradicionalmente, octubre es un mes malo para el mercado laboral debido al fin de los contratos de verano sin que todavía hayan arrancado las campañas invernales o navideñas. A pesar del aumento, este octubre ha sido uno de los cinco mejores en los últimos quince años y la tendencia interanual sigue siendo muy positiva, con una caída significativa del paro de 3.270 personas.

El sector de la construcción se subraya como un termómetro económico clave, registrando su cifra de desempleo más baja históricamente, con menos de 2.600 desempleados en Aragón lo que se atribuye a nuevas inversiones que se han anunciado en la Comunidad.

“La construcción se ha convertido en el primer termómetro de la llegada de inversiones a Aragón, manteniendo niveles de desempleo históricamente bajos mientras se ponen en marcha estos nuevos proyectos en todo el territorio. En los últimos 12 meses el desempleo en la construcción ha caído un 11,5%, en más de 400 personas”, ha apuntado el director general de Política Económica, Javier Martínez.

Una evolución similar presenta la industria, con cerca de 700 parados menos que en octubre de 2024.

Paralelamente, el paro entre menores de 35 años ha bajado en 900 personas en el último año, y en el grupo de mayores de 45 años ha caído en casi 2.000.

“El mercado laboral sigue fuerte en nuestra comunidad. Se sigue creando empleo y bajando el desempleo en unas cifras interanuales bastante importantes. De continuar así, podremos cerrar este año por debajo de los 48.000 parados por primera vez desde el 2007”, ha destacado Martínez.