Una auxiliar del automóvil pacta el despido de 106 personas: serán voluntarios y con un extra de 5.000 euros

La Dirección de Adient y el Comité de Empresa han llegado a un preacuerdo para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que anunció la compañía a principios de mes. Finalmente, el ajuste se salda con la salida de 106 trabajadores, unos 70 menos de los previstos inicialmente.

Estos 106 despidos serán voluntarios, de forma que los trabajadores tendrán dos semanas para inscribirse en el ERE. Además, esos 70 empleos que se mantienen se cubrirán con la internalización de algunos de los procesos de la compañía.

Los sindicatos han pactado unas indemnizaciones máximas de 45 días por año trabajado, que variarán en función del salario y del tiempo que se lleve en la empresa. Además, se ampliarán con un incentivo extra de 5.000 euros, fijo para todos los voluntarios que se presenten al ERE.

Desde el Comité de Empresa tienen plena confianza en que se cubran las 106 plazas con voluntarios, y no se plantean, a día de hoy, otro escenario.

Asimismo, Adient cubrirá la Seguridad Social a los trabajadores despedidos de al menos 55 años y hasta los 63 años, lo que permitiría, en algunos casos, alcanzar la jubilación.

Los sindicatos firmantes del preacuerdo (CCOO, OSTA y UGT) se muestran reconfortados con las condiciones de las salidas, aunque reconocen que no pueden estar satisfechos cuando 106 personas se van a la calle.

De esta forma, se rebaja el número de despidos que se habían acumulado en la industria aragonesa en apenas unos meses. Trans Sesé y Adieconti, ambas contratas en la planta de Stellantis en Figueruelas, han llevado a cabo despidos colectivos de 44 y 17 personas provocados por el fin de su actividad en la factoría. Además, el pasado mes de noviembre se llegó a un acuerdo para otro ERE en TI Automotive, cerrado finalmente en 55 trabajadores.

Adient, dedicada a las estructuras metálicas de los asientos, justificó este ERE por motivos económicos y organizativos tras la pérdida de dos contratos con Volkswagen y Audi, por sendos modelos que dejarán de fabricarse.

Además de los contratos perdidos, los clientes que vendrían a sustituirla tampoco ofrecen grandes posibilidades. La empresa tenía esperanzas en una furgoneta eléctrica de Mercedes y en proyectos de Stellantis relacionados con la plataforma STLA Small, pero ambos acumulan años de retraso y el mayor pico del primer vehículo no llegaría hasta 2028.

La plantilla, según explican desde el Comité de Empresa, está formada mayoritariamente por gente de avanzada edad, a partir de 45 años, por lo que existía cierto temor a que se queden en la calle y con pocas perspectivas de volver a encontrar trabajo.