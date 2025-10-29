Amazon inicia la ampliación de sus centros de datos en Aragón sin tener asegurada toda la energía: "Estamos trabajando"

Amazon Web Services ya está desarrollando la segunda fase de su gran ampliación de centros de datos en Aragón. Apenas dos meses después de recibir la aprobación a su macroproyecto de 15.700 millones de euros, el gigante tecnológico ya está desplegando las obras para urbanizar los terrenos donde se ubicarán los nuevos edificios, que multiplicarán por diez la extensión de AWS en el territorio.

De esta forma, a los tres centros de datos que ya están en funcionamiento en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro se sumarán nuevas instalaciones en sus proximidades, más otro en el polígono Empresarium de Zaragoza. En total, la compañía americana se extenderá por unas 400 hectáreas de terreno.

No obstante, esta gran ampliación todavía no tiene asegurada toda la energía que solicitó, aunque sí una parte importante, dado el atasco de proyectos que han elegido el entorno de Zaragoza para instalarse. La proyección de inversiones del Ministerio se queda corta para contentar a todas las empresas que se han fijado en la capital aragonesa, y no se descarta que alguno de ellos pueda llegar a renunciar a sus planes por no tener enchufe a la red.

“Es un diálogo constante. Desde que abrimos los centros de datos ya operamos al 100% con energía renovable. Trabajamos con instituciones, asociaciones y empresas del sector para seguir asegurando que tenemos lo que necesitamos. Aragón exporta más energía que la que usa. Estamos trabajando para garantizar toda la energía”, ha subrayado Suzana Curic, directora general de AWS en España, en una visita a Zaragoza.

Jorge Azcón, presidente de Aragón, y Suzana Curic, directora general de Amazon Web Services, en Zaragoza E. E.

Donde por el momento no contempla instalarse Amazon Web Services es en el futuro DAT Alierta, el nuevo parque tecnológico que el Gobierno de Jorge Azcón está diseñando en el norte de Zaragoza y que ya cuenta con inquilinos confirmados como Integra, Siemens o el centro tecnológico CIRCE.

“Nosotros queremos fomentar que las empresas tengan estas capacidades y el DAT Alierta es un eje más donde esas empresas que apoyamos usarán nuestra tecnología”, ha señalado Curic, ratificando, a preguntas de los medios, que “no está en nuestros planes” contar con oficinas o centros de talento en este parque.

Impulso a la ‘RasmIA’ tecnológica en las empresas

La máxima responsable de AWS ha participado en unas jornadas en Zaragoza para presentar un nuevo programa de innovación con el que ayudar a las empresas aragonesas a “experimentar, crecer y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas” basadas en la nube. Con ello, busca que las entidades y organizaciones puedan incorporar a su día a día herramientas de inteligencia artificial o aprendizaje automático.

Bajo el nombre de ‘RasmIA Innovation Camp’,utilizando un clásico concepto aragonés, las organizaciones participantes desarrollarán pruebas de la mano de expertos de AWS, probando prototipos y recibiendo formación en áreas como la IA generativa, la estrategia de datos o ciberseguridad.

El desarrollo de nuevos servicios para audiencias jóvenes, la creación de ecosistemas de atención al cliente proactivos, escalables y transparentes, así como la predictibilidad en tiempo real de las operaciones son algunos de los temas sobre los que se desarrollarán los primeros proyectos de ‘RasmIA Innovation Camp’.

Empresas como Adidas, Carreras, Ibercaja, Pikolin, Saica y SAMCA ya han participado en el ‘RasmIA Innovation Camp’, que también está destinado a otros sectores clave para Aragón como la energía, la logística o la agroindustria.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, confía en que, gracias a este programa, las empresas puedan observar las ventajas competitivas que ofrece y ofrecerá la aplicación de inteligencia artificial en sus procesos. “Este es un camino mucho más rápido que el que fue Internet. Dentro de muy poco, la IA estará en los comercios de nuestras calles o los gremios de la construcción. Cuanto más rápido recorramos ese camino, a todos nos irá mejor”, ha destacado.