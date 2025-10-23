Las hipotecas se disparan en Aragón: el importe medio aumenta un 10% y se sitúa en los 127.723 euros

La compraventa de viviendas sigue al alza en Aragón. También la concesión de hipotecas, con un dato mucho más "expansivo" que en el conjunto de España.

En agosto, las compraventas crecieron un 8,6% interanual (-3,4% en España). "Si se tiene en cuenta el acumulado de enero a agosto, el aumento es del 21,8% interanual (16,1% en España), con crecimientos del 24,1% en Zaragoza, el 21,0% en Teruel y el 14,6% en Huesca. En doce meses se vendieron en Aragón 18.711 viviendas según esta serie de los registradores, lo que supone un 2,65% de las ventas en España", explica Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja.

En cuanto a las hipotecas, el crecimiento fue del 39,8% interanual en agosto frente al 7,5% en España, con un comportamiento destacado de la provincia de Zaragoza (60,4%).

"Si tomamos los datos de enero a agosto, el crecimiento alcanza el 39,6% interanual, con datos muy elevados para las provincias de Huesca (43,8%) y Zaragoza (40,6%), mientras que la de Teruel (15,0%), quedaría algo por debajo del promedio nacional (22,9%)", agrega.

El aumento del importe total concedido ascendió al 54,0% (39,0% en España), ya que el importe medio de la hipoteca concedida creció un 10,3% interanual de enero a agosto en Aragón, algo menos que en España (13,2%). De esta forma, el importe medio se situó en 127.723 euros de enero a agosto, un -20,2% por debajo del promedio nacional (160.084 euros).

El menor deterioro de la accesibilidad de la vivienda en Aragón que en el promedio nacional por los menores precios de venta en relación con los ingresos de los hogares y la elevada demanda derivada del aumento poblacional nos hacen esperar que el comportamiento del número de compraventas y de hipotecas concedidas continúe siendo más expansivo que en el conjunto de España, ya que buena parte de los mercados más dinámicos del país han llegado a niveles de valoración algo estresados.