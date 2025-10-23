Los empresarios de Aragón buscan nuevo presidente: Miguel Marzo renuncia a la reelección y suena Benito Tesier

Los empresarios de Aragón buscan oficialmente nuevo presidente. El Comité Ejecutivo de CEOE Aragón ha anunciado este jueves elecciones al llegar a su fin los cuatro años del mandato del actual presidente, Miguel Marzo.

Según lo establecido en los estatutos, el Comité Ejecutivo ha dado luz verde esta mañana a la convocatoria, cuyos principales pasos son fijar el calendario electoral y actualizar el censo de los asambleístas, de los que saldrá el siguiente presidente. Así, las elecciones tendrán lugar el 12 de enero de 2026.

La Asamblea de CEOE Aragón designará al nuevo presidente entre los candidatos que se presenten, siendo el presidente del Clúster del Automóvil de Aragón y de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ), Benito Tesier, el que parece partir con más opciones.

El Comité Ejecutivo de CEOE Aragón, este jueves. E. E.

Los requisitos para acceder a la presidencia son ser empresario (con sede social de la empresa ubicada en Aragón) y pertenecer a la Asamblea de CEOE Aragón. La Asamblea, recuerdan desde el colectivo, es el órgano supremo de gobierno y decisión y está formada por 265 miembros representantes de las organizaciones territoriales y sectoriales que forman parte de CEOE Aragón.

En el Comité Ejecutivo de este jueves, Marzo ha anunciado su intención de no presentarse a una reelección. Así, finalizará en enero su mandato al frente de la patronal, que ha estado marcado por la apuesta por mejorar la competitividad de las empresas aragonesas como clave del desarrollo de la comunidad autónoma, el traslado de la sede social a la actual ubicación y el objetivo de acercar la figura del empresariado aragonés a la sociedad como generador de riqueza y desarrollo social.

Para ello, ha abogado por la difusión del trabajo de CEOE Aragón a través de un esfuerzo de comunicación activa y la capilarización y presencia en las empresas de todo el territorio. Otra de sus premisas al frente de la confederación ha sido el diálogo constante con las diferentes organizaciones empresariales para trasladar un mensaje común a la sociedad aragonesa.

Marzo ha agradecido a los miembros del Comité Ejecutivo y Junta Directiva y a todos los trabajadores de CEOE Aragón su apoyo recibido durante su mandato: “Han sido cuatro años en los que mi único objetivo ha sido velar con responsabilidad por el interés de las 30.000 empresas aragonesas que representamos desde CEOE Aragón, sea cual sea su tamaño y sector, sin olvidarnos de los autónomos, como demostró el acuerdo firmado con ATA el pasado julio”.

El actual presidente también ha explicado que “Aragón pasa por un buen momento empresarial, fruto de los muchos años de trabajo por parte de todos los agentes implicados en ello, y desde CEOE debemos seguir trabajando para incentivar y potenciar la competitividad de nuestras empresas en los ámbitos nacional e internacional”.