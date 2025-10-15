Alerta en un pueblo de Zaragoza ante el riesgo de perder su centro de datos: "Será difícil que se lleve a cabo"

El gran desarrollo de centros de datos por largo y ancho de Aragón puede encontrarse un contratiempo si no se refuerzan las conexiones de red eléctrica en puntos estratégicos clave de la comunidad. Se trata de proyectos que requieren un importante suministro energético para mantenerse operativos y sin cortes.

El plan de inversiones del Ministerio para la Transición Ecológica para los próximos cinco años no ha dejado satisfechas a las instituciones aragonesas, ya que solo contempla nuevos enchufes en el entorno de Zaragoza, con una inversión de 260 millones de euros.

No en vano, un último informe de la patronal Aelec refleja el estado de colapso de la red eléctrica, que se encuentra al 96% de su capacidad cuando tiene sobre la mesa multitud de proyectos que requerirán un elevado consumo de energía.

Por ello, en los territorios con centros de datos anunciados hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar con los proyectos. Uno de los señalados es Cariñena, que vive con cierto temor la posibilidad de perder el proyecto de Box2Bit o que quede reducido si no consigue la conexión energética. “No me lo han confirmado, pero sí adelantado que seguramente no tendrían energía suficiente para el proyecto. Es difícil que se lleve a cabo, al menos en las dimensiones iniciales”, señalan desde la localidad.

Esta compañía, de capital español, planeaba invertir 3.400 millones de euros y la creación de cerca de 2.000 puestos de trabajo, de los que 350 se mantendrán una vez esté en funcionamiento. El denominado Campus Ebro de Box2Bit se extenderá con cinco edificios por una superficie de 28 hectáreas, con la que prácticamente se completaba el polígono Entreviñas.

En el lado opuesto se encuentra Calatayud, que va a ver cómo el Ministerio para la Transición Ecológica va a ampliar su subestación eléctrica con 400 MW, independientemente del plan quinquenal, lo que en la ciudad ven como “oro molido”. “Por nuestra ubicación estratégica, podremos levantar la mano como un lugar idóneo donde invertir”, dice el alcalde, José Manuel Aranda.

Más allá de cifras, la realidad es que parte de los macroproyectos de centros de datos anunciados en Aragón todavía no tienen adjudicada la energía que requieren para completar su inversión. El último proyecto anunciado, el de Vantage en Villanueva de Gállego, tiene asignados 90 megavatios de energía a través de Endesa, y espera la aprobación para contar con otros 300 megavatios adicionales.

También desde Amazon Web Services, que ya tiene sus tres primeros centros de datos en marcha, están esperando a los concursos para saber si podrán contar con toda la energía solicitada para su ampliación, que se eleva a 15.700 millones de euros.

De forma similar, la dimensión que alcance el centro de datos de ACS y Brenbo Energy en La Puebla de Alfindén también depende de la energía que sea capaz de adjudicarse. Por el momento, ya tienen garantizada la conexión eléctrica con un suministro de 150MW, lo que permite instalar una primera fase de 1.254 millones de euros de inversión en un terreno de 25 hectáreas. Ambas compañías están pendientes de que Red Eléctrica conceda otros 150MW, con lo que el proyecto alcanzaría los 2.500 millones de euros.

En el caso de Samca, la compañía aragonesa, ya tiene los permisos para conectarse a la red eléctrica con 131MW para sus centros de datos en Luceni, que podrían ascender a 181MW en una segunda fase y alcanzar los 300 MW en la fase final.