La nueva planta de hidrógeno verde de Acciona en Zaragoza: costará 85 millones de euros y estará lista en 2027

El hidrógeno quiere ser una de las fuentes de energía clave para el futuro y su desarrollo está impulsando grandes inversiones por todo el país. La última en sumarse ha sido Acciona, que levantará en Zaragoza una nueva planta de hidrógeno verde, a la que destinará 85 millones de euros para producir 3.727 toneladas de hidrógeno verde al año.

La planta estará promovida por Acciona Plug, una sociedad participada al 50% por Acciona Energía y Plug Power y que busca convertirse en una plataforma de referencia internacional en el suministro de hidrógeno verde en España y Portugal.

El proyecto incluye una nueva planta de generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde a escala industrial con un electrolizador de 25 MW, ubicada entre la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y el polígono Centrovía de La Muela. Estará dirigida a cubrir la demanda de hidrógeno verde de los sectores industriales energéticamente intensivos y de transporte pesado a corto-medio plazo en la región aragonesa.

Para la producción de hidrógeno se utilizará energía eléctrica de origen totalmente renovable proveniente de un parque solar fotovoltaico de nueva construcción, propiedad de Acciona Energía, que se situará en la parcela contigua al electrolizador. Estará compuesta por 57.478 paneles solares de 610 W de potencia activa en condiciones estándar instalados en estructuras fijas orientadas al sur.

Los promotores estiman que el número total de puestos de trabajo generados para el diseño, construcción e instalación de la planta de producción de hidrógeno verde asciende a 2.089 empleos estables. Estos empleos, una vez segmentados, se traducen en 576 directos, 889 indirectos y 624 inducidos.

Por su parte, se estima que se crearán en torno a 96 empleos permanentes cuando entre en funcionamiento, de los cuales se traducen en 29 directos, 40 indirectos y 27 inducidos.

Acciona prevé una serie de fases con distinta duración, hasta la puesta en marcha y explotación de la planta de producción de hidrógeno verde y de la planta solar fotovoltaica, previstas para octubre de 2027.

El Gobierno de Aragón ha avalado el proyecto al declararlo como inversión de interés autonómico, así como proyecto prioritario para el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón.