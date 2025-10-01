La Cámara de Comercio avala la ampliación de la apertura de comercios en festivos: "Es momento de tomar decisiones"

“El comercio lo está pasando mal. Es momento de tomar decisiones y trabajar en su beneficio”. Con estas palabras, la Cámara de Comercio se ha posicionado a favor de ampliar la apertura de los comercios en domingos y festivos en Aragón, que actualmente está limitada a 10 días, más otros 2 a elección de cada ayuntamiento.

Para tomar esta decisión, la Cámara se basa en un informe que sostiene que la apertura del máximo número de festivos, como hace Madrid, habría generado un impacto económico de casi 230 millones de euros y la creación de más de mil empleos, de los que 400 serían directos. Eso sí, el informe recoge que los precios no sufrirían un descenso significativo.

Estos datos los han obtenido comparando los datos más recientes sobre el comercio en Aragón y los de Madrid, que lleva 14 años de liberalización total de la apertura. En cualquier caso, los directores del informe advierten que el impacto es muy progresivo y tarda años en percibirse los supuestos beneficios.

“Tras 14 años de liberalización en Madrid, hay más cifra de negocios, mayor ocupación y menores precios. Pero el efecto no es inmediato. La cifra de negocios empieza a separarse al cuarto año, no aparece de repente. El empleo lo supera cuando han pasado 13 años y los precios, 11”, ha apuntado el profesor Marcos Sanso.

No obstante, desde la Cámara reconocen que este proceso de liberalización no debe ser “tan agresivo” como en Madrid, sino de forma “ordenada” y de la mano del Gobierno de Aragón. “Los consumidores demandan más apertura. Hay que dar un paso adelante y entrar en un proceso de liberalización. No es un capricho de la Cámara. No podemos mantener los 10 días, porque flaco favor le hacemos a la sociedad aragonesa”, ha advertido el secretario general de la Cámara, José Miguel Sánchez.

Desde esta entidad mantienen que los beneficios llegarían a todos los establecimientos, no solo a los que decidan abrir. “Aquellos pequeños comercios que no secunden la apertura, aun así se beneficiarán de la apertura de festivos, porque se generará renta y gasto, también para ellos. Habrá una generación de renta que afecta a todos”, ha señalado Sanso.

Además, la Cámara entiende que no perjudicaría a los trabajadores del sector, ya que mantendrían sus derechos de jornada laboral y, en teoría, se contrataría más personal. “Queremos que se cumpla la normativa de jornada, que se genere más empleo porque se contrataría a más gente. En Madrid no es que estén trabajando más los que ya estaban, sino que hay más trabajadores”, argumentan.

La presentación de este informe ha contado con la presencia de la directora general de Comercio, Carmen Herrarte, quien ha celebrado poner aportar “datos” ante la “competencia desleal” de las plataformas digitales. Este jueves serán presentados ante el sector en la reunión del Observatorio Aragonés del Comercio.