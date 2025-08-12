Blackstone levantará una gran zona verde junto a su centro de datos en Zaragoza: ocupará tanto como el Parque Grande

Blackstone sigue dando pasos para cumplir su deseo de poner en marcha su centro de datos en Calatorao, en la provincia de Zaragoza, entre 2028 y 2029. La compañía inmobiliaria quiere iniciar las obras en este mismo año, por lo que va dando pasos para el diseño de toda la amplia infraestructura necesaria que requieren estas instalaciones, donde el consumo de energía y agua es clave para su funcionamiento.

Inicialmente, Blackstone presentó en su primera documentación un planeamiento sobre cerca de 90 parcelas, que compondrían las 80 hectáreas sobre las que se extendería la primera fase del centro de datos. No obstante, este fondo de inversión ya tiene planificado un segundo centro de datos en las inmediaciones, que ampliaría el campus en 75 hectáreas. En total, el gigante americano se hará con 224 hectáreas.

Ahora, Blackstone ha solicitado una modificación de sus planes iniciales, sustituyendo parcelas destinadas a equipamiento por una gran zona verde de más de 40 hectáreas, similar al Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza. Se trata de una solución al riesgo de inundación que existe sobre esta zona y facilita la atracción de biodiversidad a los alrededores del centro de datos.

De hecho, en la zona elegida junto a la autovía A-2 transcurren seis cuencas de ríos que confluyen en el río Jalón. La presencia de las escorrentías y los riesgos derivados de las mismas han sido el condicionante principal para no clasificar los suelos como equipamiento, sino como zonas verdes.

Además, en la misma solicitud, Blackstone añade los terrenos que requerirá para ubicar todas las conexiones exteriores que necesita el campus, como la línea de alta tensión, las conexiones para el abastecimiento de agua y los accesos desde la A-2. Serán, en total, hasta 407 nuevas parcelas que se incluirán en el expediente administrativo que gestiona este centro de datos.

Estas 407 nuevas parcelas se extenderán a lo largo de otros cuatro términos municipales próximos a Calatorao: Alfamén, por donde discurrirá la línea de media tensión; Épila y Lucena de Jalón, con una línea de drenaje; y La Almunia de Doña Godina, con otra línea de media tensión.

En concreto, para el abastecimiento de agua y saneamiento, se instalará una conducción desde la conexión en la red de agua de Calatorao hasta el depósito de abastecimiento en la parcela del centro de datos y conducción de saneamiento hasta la estación de bombeo de aguas residuales de Calatorao.

Además, se ubicará una línea subterránea de media tensión desde el centro de datos a la subestación de La Almunia y línea aéreo-subterránea de alta tensión desde la subestación del centro de datos a la subestación de Calatorao.

El desarrollo de este proyecto, en el que solo en la primera fase se invertirán 7.500 millones de euros, se iniciará de forma escalonada. La empresa calcula que iniciaría las obras 12 meses después de obtener todos los permisos y autorizaciones necesarias. Ello significaría empezar a levantar las instalaciones entre finales de este año y comienzos del siguiente.

Blackstone fue la tercera empresa multinacional que confirmó oficialmente la instalación de centros de datos en Aragón, aunque tendrá una ligera diferencia con los de Amazon Web Services o Microsoft. Mientras estos dos gigantes tecnológicos los utilizan para sus propios servicios, esta lo utilizará para dar servicios a otras empresas, como grandes bancos o compañías energéticas, que requieran su espacio en la nube.