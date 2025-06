“Lo que tenemos es una burbuja de ignorancia”: Aragón saca pecho de su ‘boom’ de centros de datos

Aragón se está convirtiendo en una de las regiones referentes en la expansión de centros de datos por todo el continente. En apenas dos años, la Comunidad ha anunciado inversiones por más de 40.000 millones de euros del sector tecnológico, y en los “próximos días” se esperan confirmar públicamente nuevos proyectos “milmillonarios” en el territorio.

Así se ha puesto de manifiesto en una jornada organizada por el diario ‘Expansión’, donde el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha salido al paso de las críticas contra el ‘boom’ de estos centros de datos, que incluso se tilda como “burbuja”. “Lo que tenemos en España es una burbuja de ignorancia. No se puede hablar de burbuja de una infraestructura que va a transformar nuestras sociedades. En Aragón queremos seguir siendo una comunidad que transmita confianza, credibilidad, apueste por inversiones”, ha subrayado.

De hecho, Azcón ha comparado su impacto en el futuro económico de la región con la llegada de la General Motors a Figueruelas. “Teníamos una mano de obra preparada, con seguridad jurídica, y las principales marcas apostaron por España. Supimos aprovechar la oportunidad. Hoy la oportunidad son los centros de datos. Para eso necesitamos seguir transmitiendo confianza como comunidad autónoma y como país”, ha apuntado.

Ello ya se ve en el consumo energético de la Comunidad. En 2023 Aragón exportaba un 55,8% de toda la energía que producía. Un año después, ese dato es del 52,7%. "En Aragón producimos mucha energía y cada vez somos más capaces de aprovecharla, lo que aporta valor a nuestra economía. Queremos que esa energía se quede en Aragón, porque es lo que necesitan las industrias del dato, de la automoción, la logística o la agroalimentación", ha indicado el presidente.

Jornada sobre centros de datos en Zaragoza E. E.

Ante ello, Azcón pone el foco en la necesidad de incrementar la instalación de redes de transporte de energía, instando a que las propias empresas privadas puedan “adelantar” estas inversiones, algo que ya ha solicitado País Vasco. “Los que no tenemos ese sistema de financiación privilegiado no podemos adelantar inversiones. Amazon o Samca estarían dispuestos a adelantar las inversiones. ¿Por qué puede hacerlo País Vasco y no una empresa privada?”, ha remarcado.

Apoyo del sector

Este mensaje ha sido ratificado por varios actores clave del sector. La directora de la Asociación Española de Centros de Datos, Begoña Villacís, ha respaldado la labor de Aragón por atraer estas instalaciones, asegurando que “en unas décadas, se va a estudiar lo que ocurrió aquí”.

“Sin un centro de datos, no podrías mandar un WhatsApp, un Bizum, o no desplegarían aviones. Los países que entiendan esto, van a poder competir. Los que se líen a reflexionar e ideologizar todo, se van a quedar fuera. Afortunadamente, Aragón no”, ha afirmado desde Zaragoza.

Por ello, Villacís, exconcejal de Ciudadanos en Madrid, aboga por un pacto de Estado que acelere las inversiones en redes de transporte de energía. “Me gustaría que hubiese un consenso en el país. Este sector necesita seguridad jurídica, certezas, y leyes con vocación de seguridad para ser un país líder”, ha señalado.

La primera gran empresa que se fijó en Aragón para instalar su campus de datos fue Amazon Web Services, que hace poco más de un año anunció una gran ampliación de sus instalaciones hasta invertir 15,7 millones de euros. Ahora, ve “urgente” que estas compañías dispongan de la energía para llevar a cabo sus proyectos. “Queremos seguir construyendo, queremos continuar nuestra expansión. Estamos ejecutando todo lo que anunciamos. Si nos dejan, vamos a seguir”, ha expuesto su responsable de Relaciones Institucionales, David Blázquez.