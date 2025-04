Preocupación por el abandono de las empleadas del hogar: "Creemos que están perdiendo sus derechos laborales"

Las empleadas del hogar son uno de los sectores que más ha luchado por sus derechos y que de igual manera se mantiene como uno de los más precarios. En España, 565.718 personas se dedican al empleo del hogar y cuidado de personas dependientes. Siendo en su mayoría mujeres y, principalmente, extranjeras.

Ahora el foco de atención se ha vuelto a poner en estas trabajadoras tras los últimos datos que refleja el informe 'Mercado laboral en Aragón' de UGT en el que se evidencia una disminución de 747 afiliadas a la seguridad social de empleadas del hogar este pasado año respecto a 2023.

Su secretario general, José Juan Arcéiz, evidencia la "preocupación" ante la situación de este colectivo: "Desconocemos si se trata porque han accedido a mejores condiciones laborales en otros puestos o áreas mejor retribuidas", reconoce. Sin embargo, admite que una de las posibilidades que más destacan es que se encuentren trabajando de manera irregular y hayan vuelto a inducirse en la economía sumergida y por tanto "careciendo de derechos laborales".

Esta nueva situación provocaría la falta de recursos al estar aferradas ante un salario precario. Recientemente Oxfam publicó su estudio 'Trabajo invisible y cuerpos rotos. Radiografía del empleo de hogar y cuidados en España' en el que destaca que más del 38% de las trabajadoras no llega a fin de mes.

Tras la aprobación vigente de Régimen especial de empleadas del hogar en 2012 supuso la entrada de este colectivo a la regulación en la seguridad social mediante su inclusión Regimen General de la Seguridad Social. Desde entonces han disminuido las afiliadas con 12.261 en 2017 a las 9.649 del pasado 2024. El secretario general de UGT lamentaba en la presentación de su informe que la subida del salario mínimo interprofesional haya sido un aliciente para que las familias dejaran de necesitar sus servicios o prescindir de una regulación.

Más regularización en 2026

El Consejo de Ministros aprobó en septiembre un real decreto ley que amplía la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar. La norma obliga a evaluar los riesgos de su puesto de trabajo y les reconoce el derecho a exámenes médicos periódicos gratuitos, al tiempo que impone nuevas obligaciones a los empleadores, cuyo cumplimiento será facilitado por el Estado.

Hasta el momento estas trabajadoras no tenían acceso a derechos básicos como la vigilancia de su salud. Con esta nueva medida, el sistema público de salud pasa a asumir el coste de los reconocimientos médicos de estas empleadas.

La falta de regularización de estas trabajadoras sigue presente a pesar de la aprobación en 2012 del Régimen especial de empleadas del hogar en el que los empleadores ya estaban sujetos a multas si no era el caso. Ahora estas se encrudecen y pueden alcanzar hasta los 7.500 euros por no formalizar el contrato por escrito. En el caso de no haberle dado de alta en la seguridad social, las multas oscilan desde los 3.750 a los 12.000 euros.

La norma también implica un endurecimiento en las inspecciones de trabajo en este sector con el que se busca un registro más exhaustivo de la jornada laboral. En el caso de que se detecte a una persona sin papeles trabajando en un hogar la multa es de 30.000 euros.

La nueva normativa amplía los derechos de las empleadas del hogar, estableciendo obligaciones adicionales para los empleadores particulares. Estas medidas buscan equiparar las condiciones laborales de este colectivo con las de otros sectores, promoviendo entornos de trabajo más seguros y dignos.