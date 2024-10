El CEO de Opel refrenda el trabajo en Figueruelas a la espera de confirmar la gigafactoría de baterías

Mientras todo Figueruelas y la automoción aragonesa están pendientes del anuncio de la gigafactoría de baterías de Stellantis, la planta zaragozana ha recibido el espaldarazo de uno de los máximos representantes de Opel. El CEO de la marca, Florian Hüttl, ha visitado recientemente la fábrica y la ha confirmado como una de las bazas de la empresa para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones y de electrificación de modelos.

Así lo recoge en una carta que ha publicado en sus propias redes sociales, donde remarca el “indiscutible éxito de ventas” del Opel Corsa desde su nacimiento en 1982, y que continúa ahora electrificado. “Hoy, más que nunca, el Corsa representa la promesa de marca de Opel de hacer accesibles las innovaciones técnicas a una amplia gama de clientes, con propulsión totalmente eléctrica, innovadora tecnología híbrida de 48 voltios o eficientes motores de combustión basados ​​en nuestra plataforma multienergía altamente flexible”, ha apuntado Hüttl.

En este sentido, el CEO de Opel ratifica el trabajo “también con el equipo de Zaragoza” para que estos vehículos eléctricos sean “asequibles y accesibles” para “aún más clientes”. Para ello, la instalación de fábricas de baterías en Europa es clave, evitando así el transporte desde China.

De hecho, Hüttl se ha marcado el reto de lanzar al mercado un vehículo eléctrico por menos de 25.000 euros “en menos de dos años”. Actualmente, el Corsa se vende por más de 32.000 euros. “Es una tarea grande e importante. Pero asumimos esta responsabilidad, porque un precio atractivo aumenta inmediatamente la aceptación de la movilidad eléctrica por parte de los clientes”, ha señalado el CEO de Opel.

La visita, no obstante, no fue comunicada al Comité de Empresa, que no tuvo constancia de su presencia en Figueruelas hasta que publicó la carta. En cualquier caso, los sindicatos esperan que sea un paso más en la confianza de la cúpula de Stellantis a la fábrica, y que se confirme lo antes posible la instalación de este proyecto milmillonario.

Actualmente, en Figueruelas se producen tres modelos eléctricos, junto a su versión híbrida o de gasolina: el Corsa, desde 2020; el Peugeot-208 y el Lancia Ypsilon, ambos desde el primer semestre de este 2024. Por el contrario, ha dejado de producir el Citroen C3 Aircross y el Opel Crossland X, ambos únicamente con motor de combustión.

Además, para Hüttl, la planta zaragozana “también es un ejemplo de sostenibilidad”, con el suministro de energía eólica y fotovoltaica. “El proyecto, que cubre el 80% del consumo eléctrico de la planta, evitará la emisión de hasta 14.819 toneladas de CO2. Actualmente, se está trabajando en el primero de los dos aerogeneradores y ya está en funcionamiento un gran parque fotovoltaico”, ha añadido.