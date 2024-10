Hasta 31 fallecidos en accidentes laborales en Aragón: "Nadie debe perder la vida donde va a ganársela"

Los números de fallecidos en accidentes laborales no cesan. Esta última semana de octubre ha sido especialmente trágica con dos nuevos fallecidos. En total, por el momento, han perdido la vida 31 personas en Aragón en sus puestos de trabajo. Una cifra que se acerca a los números totales del año 2023, que se situaron en 33 fallecidos, según cifras oficiales.

El último registrado tuvo lugar el pasado viernes, un trabajador de una subcontrata perdía la vida mientras realizaba tareas de mantenimiento en la empresa Ribawood, en el polígono San Miguel de Villanueva de Gállego. La víctima se encontraba realizando el mantenimiento de una máquina cuando un cilindro salió disparado y golpeó al trabajador.

Dos días antes, el miércoles, se lamentaba la pérdida de un trabajador de 58 años. El fallecido se había desplazado con una grúa a asistir a un turismo en la A-23 en Longares. Mientras realizaba su trabajo en la carretera un camión le atropelló, perdiendo la vida por el impacto.

Desde los sindicatos han lamentado las altas cifras que se están generando este año. "Lamentablemente, al ritmo que llevamos, vemos que este año no va a cerrar con esta cifra. Nadie debe perder la vida donde va a ganársela", expresaba José de las Morenas, secretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Aragón.

Como medida piden que se implante la figura del delegado territorial para que mejorar la seguridad de "esas pequeñas y medianas empresas que carecen de representación sindical", puntualizaba. "Hay que aumentar todavía más el control de la Inspección de Trabajo, falta algún inspector de incorporarse a la plantilla, más recursos", reivindicaba.

Subcontratas

Los sindicatos ponen el foco en la siniestralidad de trabajadores de subcontratas. "Se ha dicho de manera reiterada que ahí no llega la ley de prevención, que es en esas pequeñas contratas, incluso en los autónomos con trabajadores, donde la ley de prevención, a pesar de ser una ley del año 95, no entra, no llega, no se toman las medidas y por eso la gente muere", ha enfatizado, Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de CC. OO.

Por ello, piden implementar medidas que se han tomado en Navarra, Asturias y en La Rioja con la presencia de un delegado territorial. Han explicado que se trata de un sistema de visitas a empresas con mayor siniestralidad formado por personal de organizaciones sindicales y patronales. A partir de ahí se realizaría un informe con cuestiones a subsanar.

Para llegar a ello han señalado que se trata de llegar a un acuerdo con las organizaciones patronales y con el Gobierno para ver cómo se pone en marcha y cómo se financian esas medidas.