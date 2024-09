Aragón lanza ayudas directas por la sequía en el campo: estas son las zonas más afectadas, plazos y cuantías

Luz verde a las nuevas ayudas directas del Gobierno de Aragón para paliar los efectos de la sequía en los agricultores y ganaderos. El Ejecutivo autonómico destinará finalmente 7 millones de euros, uno más de los previstos inicialmente, dividiendo las zonas más afectadas y aumentando la cantidad para los jóvenes profesionales. Se prevé que llegue a agricultores y ganaderos de 304 municipios y 19 comarcas.

Estas ayudas llegarán amparadas por el marco nacional aprobado para las ayudas tras la invasión de Ucrania por Rusia, por lo que deben ser gestionadas y abonadas antes del 31 de diciembre de 2024. Así, el consejero de Agricultura, Javier Rincón, se ha comprometido a pagarlas a lo largo del mes de noviembre, toda vez que el decreto ley se publicará este jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

En este sentido, con el objetivo de que todos los pagos se realicen de la manera más eficaz y ágil posible, se ha establecido que todos los beneficiarios de la PAC, de las zonas marcadas, sean perceptores de estas ayudas. De hecho, no será necesario presentar ningún tipo de solicitud, tanto si se tiene contratado un seguro agrario como si no. Desde el Ejecutivo autonómico se dará también la opción de renunciar si el agricultor o ganadero no desea recibirlas.

Con estas ayudas, el Gobierno de Aragón busca ayudar a los agricultores y ganaderos que ya en 2023 sufrieron una sequía “muy severa”, con efectos que se han disparado en el presente año. “Este es el segundo año, pero en Aragón nos hemos encontrado zonas diferentes. Hemos tenido comarcas donde no ha habido cosecha”, ha reseñado Rincón.

Zonas de afección grave y máxima

Así, para que llegue a los profesionales con más perjuicios económicos, el Gobierno ha delimitado dos zonas de afecciones “graves” y “máximas”. Las primeras comprenden explotaciones de 2 localidades de Huesca, 82 en Zaragoza y 93 en Teruel, mientras que las segundas incluyen 7 municipios de Zaragoza y 120 de Teruel.

En total, estarán incluidos 304 municipios, aunque desde el Ejecutivo aragonés se ha dejado claro que las ayudas irán a las explotaciones. “El Maestrazgo es muy extenso, pero explotaciones agrícolas hay pocas. El Jiloca está en una afección grave, pero hay muchos campos de cereal, por lo que le corresponderá mucho más importe”, ha explicado Rincón.

Cuantías

Para establecer las cuantías, el Gobierno de Aragón va a tener en cuenta el número de hectáreas afectadas, con un máximo de 100, y dará mayor cantidad a los jóvenes. De este modo, ha establecido para los agricultores un pago mínimo de 200 euros y un máximo de 5.000, y un tope de 2.500 euros para los ganaderos.

Además, en caso de que el beneficiario sea agricultor y ganadero y cumpla los requisitos en ambos sectores, podrá percibir ambas ayudas, con un máximo de hasta 7.500.