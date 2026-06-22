Ramón Lozano, exdirector de cantera del Real Zaragoza: "El club creó un nuevo cargo que invadía mis competencias"

No ha sido una temporada fácil en el seno del Real Zaragoza. El terremoto en el que ha vivido la entidad en los últimos 12 meses se ha llevado por delante multitud de áreas, entre ellas una cantera que ha visto salir al que ha sido su principal rostro durante una década, Ramón Lozano, como un padre para los cientos de niños y jóvenes que entrenan en la Ciudad Deportiva.

Seis meses después de su abrupta salida, Lozano ha dado la cara y ha querido explicar los motivos de su marcha. En una rueda de prensa en la que ha estado por momentos emocionado, ha querido, en primer lugar, agradecer a los entrenadores, jugadores y familiares con los que ha convivido en 10 años.

Sobre los motivos de su marcha, Lozano ha sido todo lo explícito que ha podido ser en un proceso judicializado con el club, en el que entendió que la cúpula de la entidad no cumplió con su contrato al incorporar a David Navarro -posteriormente entrenador del primer equipo- como coordinador del área de Fútbol, un puesto inexistente hasta entonces.

“Hay un contrato, unas responsabilidades, jerarquías e interlocutores definidos. El club creó una posición nueva que creo que invadía mis competencias. Un contrato no es más que la definición de responsabilidades y derechos. Por mi parte, no hay problema a que una dirección de un club haga lo que tiene que hacer. Yo tengo mi dignidad laboral y un contrato que dice lo que yo tengo que hacer”, ha expuesto Lozano.

En cualquier caso, el exdirector de cantera sostiene que él “siempre” cumplió con sus obligaciones “con lealtad y compromiso”, y que buscó una solución con el club antes de que la relación se volviera irreconducible.

“Trasladé mi disconformidad con el club para alcanzar un acuerdo y solucionarlo de manera amistosa y sin conflicto. Durante ese tiempo, coincidió un periodo vacacional, y seguí manteniendo actitud de colaboración. Siempre estuve para ayudar”, afirma.

Sus diez años al frente de la Ciudad Deportiva

En su comparecencia frente a los medios, Lozano también ha querido hacer un resumen de sus diez años al frente, una época definida desde varios ámbitos como una década dorada para la Ciudad Deportiva, culminada con el título de campeón de España juvenil en 2019 y la participación en la Youth League, en la que se enfrentó en La Romareda al Olympique de Lyon en el que militaba, entre otros, Bradley Barcola, hoy en el Mundial con Francia.

Según los datos que ha presentado ante los medios, durante este tiempo han debutado en el primer equipo hasta 45 jugadores procedentes de la cantera, de ellos 37 que pasaron por el Juvenil A y otras categorías. Solo esta temporada han participado jugadores como Barrachina, Gomes, Lucas Terrer, Pinilla o Saidu.

En el plano económico, Lozano ha sacado pecho de cómo los jugadores canteranos han ayudado al club en momentos clave para garantizar la supervivencia. Desde los casos de Francés, Iván Azón o Luna, hasta anteriores como Guti, Pep Biel, Soro o Pombo.

Aunque estos últimos años han estado marcados por el medio centenar de jóvenes que han abandonado la cantera, la gran mayoría sin compensación para el club. Y es que los grandes clubes de España se han ido aprovechando de la delicada situación del Real Zaragoza para apropiarse de su talento.

“Ha sido algo dañino. Nuestros rivales, que nos captan futbolistas, son Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid o Valencia. Con esto estamos compitiendo para desarrollar la cantera y evitar la fuga de talento. Aun así, le seguimos compitiendo al Barça o, este año, al Valencia”, incide Lozano, que sostiene en que toda cantera es rentable para cualquier club.

Pese a todo, esta última temporada ha dejado el triste descenso del Deportivo Aragón, máximo exponente de la cantera, a Tercera RFEF, en un año caótico en el que cada semana iba perdiendo recurrentemente jugadores, llamados por los técnicos del primer equipo aunque a posteriori únicamente para calentar banquillo.

“El Aragón no ha sido un problema este año, sino una solución. El equipo estaba supermermado. Que un futbolista suba 1, 2 o 3 días no es un problema, 33 días sí. Que suban jugadores es nuestro objetivo, y eso hace que se debilite la parte de abajo. Ha sido un año muy duro para todos. Cuando en el primer equipo hay un resfriado, en el filial hay una pulmonía”, ha afirmado.