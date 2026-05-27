Jorge Mas y Forcén aumentarán su peso en el Real Zaragoza tras el descenso: "Creemos profundamente en el proyecto"

Tres días después del trágico descenso a Primera RFEF, el Real Zaragoza ha publicado una entrevista escrita a su presidente, Jorge Mas, en la que asumen su responsabilidad en la debacle de esta temporada y garantizan el futuro del club en la tercera categoría.

La principal novedad que anuncia Jorge Mas es que tanto él como Juan Forcén van a "incrementar nuestra participación accionarial", porque "creemos profundamente en este proyecto" y en el futuro del Real Zaragoza.

Hasta ahora, Mas y Forcén ostentaban alrededor del 50% de las acciones del club a través de distintas sociedades, dejando la otra mitad en manos de Pablo Jiménez de Parga, con todo el entramado del Atlético de Madrid detrás, y de Joseph Oughourlian, presidente de PRISA.

Con este movimiento accionarial, Mas dice que se pasa de un "grupo inversor más amplio" y una "implicación más directa en la toma de decisiones", sin mencionar ni intuir nada relativo a una salida de la presidencia del club, reiterando su predisposición a la entrada de "empresarios aragoneses o personas vinculadas a Aragón".

Estos cambios se abordarán el próximo 2 de junio, en una reunión del Consejo de Administración donde, avanza, se tomarán "decisiones relevantes" puesto que "entendemos perfectamente la gravedad de la situación".

Todo ello, añade el presidente, para "no repetir los errores del pasado" y "construir un club estable, solvente y con infraestructuras para el futuro".

"Si hay algo que hemos aprendido es que necesitamos un club con mayor capacidad de reacción y con mayor cultura de exigencia diaria. Aquí todo el mundo tiene que entender que representar al Real Zaragoza implica una responsabilidad enorme", ha comentado Mas.

En lo deportivo, el millonario estadounidense se marca el reto de "construir un equipo competitivo, comprometido y con personalidad", que "entienda lo que significa ponerse esta camiseta".

"La afición tiene que sentirse identificada con su equipo. Necesita ver compromiso, intensidad, orgullo y sentido de pertenencia. Y esos van a ser los pilares esenciales de esta nueva etapa. En el nuevo proyecto solo caben futbolistas con hambre, con mentalidad fuerte y preparados para competir bajo presión", apunta.

Sin entrar al detalle, Mas avanza que "habrá una nueva situación" en "todas las áreas" del club, pero deja claro que "vamos a seguir invirtiendo" en la entidad.

"Pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad: la estabilidad, la solvencia y la viabilidad del Real Zaragoza no están en cuestión. Existe un compromiso absoluto por parte del accionariado para seguir apoyando al club. Vamos a seguir acompañando al Real Zaragoza y vamos a seguir poniendo recursos para ayudar en este momento difícil", señala.

El Ibercaja Romareda

Sobre la construcción del estadio, Mas ha subrayado que el descenso no cambia "en absoluto" su apuesta por el Ibercaja Romareda.

"El compromiso con el Ibercaja Romareda es total. Estamos hablando de un proyecto estratégico para el club, para Zaragoza y para Aragón. Un estadio moderno que debe convertirse en un motor de crecimiento económico, deportivo y social durante las próximas décadas", ha afirmado.

También se ha comprometido con la cantera del club, uno de sus "pilares", con una estructura "moderna, seria y preparada para formar futbolistas y personas", y con una "mejora de las instalaciones".