El Real Zaragoza confirma su descenso a Primera RFEF y abre la mayor crisis en 94 años de historia del club

No hubo milagro. El Real Zaragoza es ya matemáticamente equipo de Primera RFEF después de un empate inútil ante la UD Las Palmas, mientras el Cádiz hacía los deberes y terminaba con las pocas esperanzas de los aragoneses en la penúltima jornada.

El gol de Marcos Cuenca no sirvió para evitar un desastre que se ha ido gestando durante cinco años, y que se ha consumado en una temporada en la que todas las decisiones han ido encaminadas a la masacre, hasta acabar con uno de los históricos fuera del fútbol profesional.

David Navarro se jugó el ‘matchball’ con el equipo más ofensivo de las últimas semanas, con una doble punta de Dani Gómez y Kodro, y dos extremos con Cuenca y, sorpresa, Cumic, que no era titular desde el 14 de febrero.

El partido comenzó igualado, pero a los seis minutos ya llegó el primer mazazo. No fue en las Islas Canarias, sino que llegó en Cádiz, con el primer gol de los gaditanos que ya haría inútil lo que hicieran los aragoneses en Las Palmas, ya que se iban directos a Primera RFEF.

Poco pasó en los primeros 20 minutos de partido, con un Zaragoza tratando de morir de pie, pero sin fútbol ni fe, mientras Las Palmas apenas iba en tercera marcha, como si no se jugara entrar en playoff. Dos disparos de Manu Fuster que inquietaron poco a Adrián Rodríguez, a lo que respondieron los de David Navarro con un peligroso centro de Cuenca que no remataron ni Dani Gómez ni Cumic.

Podría hablarse incluso de una digna primera parte del Zaragoza en campo del 4º clasificado, con sus 1.001 limitaciones y sin tirar a puerta, pero digna, igual la que más en el último mes y medio. Estanis sacó su magia para asustar con un latigazo desde la frontal del área que se estrelló en el palo izquierdo de Adrián.

Pero, tras la pausa de hidratación, Las Palmas despertó, y comenzó a pisar levemente el acelerador para empezar a atacar y a buscar la portería contraria. Y en apenas 10 minutos, Miyashiro remató al larguero en área pequeña y Jesé, en el rechace, no perdonó para anotar el 1-0 y tirar al Zaragoza por el precipicio de Primera RFEF.

Segunda parte

No hubo cambios en el descanso y Las Palmas quiso salir a rematar a un Zaragoza que ya había bajado los brazos, consciente de que el milagro no iba a suceder. Cumic intentó atemorizar al cuadro canario con una internada por banda izquierda que no encontró a Dani Gómez en el primer palo.

No se fiaba Luis García y optó por sacar el rey de bastos con Jonathan Viera, uno de los verdugos del Zaragoza en 2015, mientras que David Navarro recurrió a Pinilla por Cumic. La primera del 21 canario fue para dejar mano a mano a Jesé ante Adrián Rodríguez, aunque el asistente de Orellana Cid levantó la bandera y señaló fuera de juego.

Los minutos pasaban y la única esperanza de los zaragocistas ya era que el reloj se detuviera en algún momento para no vivir la mayor humillación de su historia, y eso que ha habido unas cuantas en las dos últimas décadas.

Y, además, no llega ni la más mínima fortuna. Juan Sebastián se internó hasta dentro del área y sacó un derechazo que se topó el larguero… apenas segundos antes de que el Cádiz anotara el 2-0 ante el Leganés y confirmara la muerte del Real Zaragoza.

Ya sin opciones, uno de los que sí va a sentir el descenso, Marcos Cuenca, hizo el empate para el Real Zaragoza con un derechazo desde la frontal del área. El canterano, imagen de la desesperación durante muchos partidos, anotaba su primer gol como profesional en su momento más triste, mientras el club se marchaba del fútbol profesional.

Con pitos de su afición ante el lío en el que se metían, Las Palmas intentó volver a engancharse al partido. Jesé tuvo un mano a mano ante Adrián, pero, con poco ángulo, envió el balón al lateral de la red. El 10 estuvo cerca de lograr el gol de la victoria en una pérdida de Guti en su frontal del área, que obligó al portero zaragocista a sacar una gran mano.

El final se volvió loco. Con Las Palmas volcado, el Zaragoza encontró mil espacios en defensa y estuvo cerca de hacerse con la victoria, con ocasiones de Pinilla y Kodro que salieron rozando el palo.

Pero ni con esas. Porque las lágrimas ya estaban listas para ser vertidas. El 24 de mayo de 2026, cuatro años después de la llegada de una propiedad infame, el Real Zaragoza firma su descenso a Primera RFEF y la marcha del fútbol profesional.