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Las Palmas - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: así hemos vivido el empate del Zaragoza y el descenso a Primera RFEF

El Real Zaragoza será matemáticamente equipo de Primera RFEF si no gana en Las Palmas o si vence el Cádiz al Leganés.

Más información: Las drásticas consecuencias que tendría el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: un drama económico y social

Zaragoza
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LAS CLAVES

Llegó el día que probablemente ningún zaragocista quería que llegara. Después de 13 años en Segunda y una temporada deplorable, el Real Zaragoza será este domingo equipo de Primera RFEF si sigue haciendo lo que ha hecho durante el resto del año: mancillar el escudo y la camiseta.

Solo lo evitaría una derrota del Cádiz y una victoria ante una UD Las Palmas que aspira a sus pocas opciones de ascenso directo y a obtener la mejor posición en el playoff de ascenso, y que solo ha perdido un partido en su domicilio.

Lo hará, además, en un escenario donde ya vivió un drama, el 'no ascenso' de 2015, donde un gol a falta de 7 minutos mantuvo al entonces equipo de Ranko Popovic en Segunda. 11 años después, puede ser el lugar donde firme su salida del fútbol profesional.

  1. Zaragoza

    FINAL

    Se acabó. El Real Zaragoza empata a 1 en Las Palmas y desciende a Primera RFEF.

    La crónica completa en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

  2. Zaragoza

    93' | 1-1 | ¡La tiene ahora Pinilla!

    ¡Casi marca el Zaragoza! Con Las Palmas volcado, Aguirregabiria pone un centro muy peligroso, Kodro no llegó a rematar, y Pinilla a portería vacía la mandó al fondo de la red.

  3. Zaragoza

    90' | 1-1 | ¡Perdona Jesé!

    ¡Perdona Jesé ante Adrián! Pérdida de Guti, Jesé se hace con el balón en el área y buscó fusilar a Adrián, que evitó el gol con una gran mano.

    Orellana Cid añade 7 minutos.

  4. Zaragoza

    86' | 1-1 | ¡Otra vez Cuenca!

    ¡A punto de marcar otra vez Cuenca! El canterano se interna en el área y probó un potente disparo, que tapó un defensa de Las Palmas.

  5. Zaragoza

    81' | 1-1 | Triple cambio de David Navarro

    Tres cambios de David Navarro, ya con todo perdido. Se han marchado Guti, Keidi Bare y Dani Gómez y han entrado Lucas Terrer, Guti y Agada.

  6. Zaragoza

    78' | 1-1 | Jesé, al lateral de la red

    A punto de marcar Jesé, que ha encarado a Adrián Rodríguez, pero ha estrellado el balón contra el lateral de la red.

  7. Zaragoza

    72' | 1-1 | ¡GOL DE CUENCA!

    ¡GOL DE MARCOS CUENCA! ¡Marca el Real Zaragoza el empate con un derechazo de Marcos Cuenca!

  8. Zaragoza

    68' | 1-0 | ¡Al larguero Juan Sebastián... y segundo del Cádiz!

    ¡Derechazo de Juan Sebastián desde dentro del área que se topa con el larguero! ¡A punto de empatar el Zaragoza!

    Y casi al instante, el Cádiz marca el segundo, que certifica el descenso de los de David Navarro.

  9. Zaragoza

    63' | 1-0 | El Real Zaragoza, un quiero y no puedo

    Como toda la temporada, este Zaragoza es un quiero y no puedo, ahora, además, sin la más mínima fe, a sabiendas de que son carne de Primera RFEF.

  10. Zaragoza

    56' | 1-0 | ¡Perdona Jesé!

    ¡Perdona Jesé en el mano a mano ante Adrián Rodríguez! Buena acción del portero zaragocista, aunque el asistente de Orellana Cid había señalado fuera de juego.

  11. Zaragoza

    55' | 1-0 | Primeros cambios

    Mueven los banquillos David Navarro y Luis García. El técnico zaragocista introduce a Pinilla por Cumic, y el de Las Palmas apuesta por Viera en lugar de Estanis.

  12. Zaragoza

    50' | 1-0 | Buena jugada de Cumic

    Buena jugada de Cumic internándose en el área por la banda izquierda, pero no encontró el remate de Dani Gómez en el primer palo.

    El extremo serbio ha visto la tarjeta amarilla por protestar al pedir córner.

  13. Zaragoza

    45' | 1-0 | Comienza la segunda parte

    Arranca la segunda parte sin cambios ni en el Real Zaragoza ni en Las Palmas.

    Los blanquillos necesitan ganar y que el Cádiz no venza al Leganés, dos condiciones que no se están cumpliendo a falta de 45 minutos.

  14. Zaragoza

    Néstor Pérez, ayudante de David Navarro, expulsado

    Néstor Pérez, uno de los ayudantes de David Navarro, ha sido expulsado por protestar al colegiado Orellana Cid tras pitar el descanso.

  15. Zaragoza

    DESCANSO

    Señala Orellana Cid el descanso. Jugadores a vestuarios después de una primera media hora digna del Zaragoza, pero que no pudo detener a Las Palmas en cuando decidió pisar levemente el acelerador.

    Un gol de Jesé, unido al del Cádiz ante el Leganés, certifica el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF.

  16. Zaragoza

    40' | 1-0 | Gol de Las Palmas

    ¡GOL DE LAS PALMAS! En la primera ocasión donde pudieron combinar en el área, Miyashiro remata al larguero y, en el rechace, Jesé no perdona y anota el 1-0, que confirma, todavía más, el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF.

  17. Zaragoza

    37' | 0-0 | Amarilla a Keidi Bare

    Primera tarjeta amarilla del partido. La ve Keidi Bare por una entrada en el centro del campo que no impidió que Las Palmas llegara hasta el área de Adrián.

  18. Zaragoza

    31' | 0-0 | Pausa para la hidratación

    Pausa para la hidratación en Las Palmas con empate a 0. No le vale este resultado al Real Zaragoza, que se condenaría al descenso a Primera RFEF por la victoria del Cádiz ante el Leganés.

  19. Zaragoza

    30' | 0-0 | ¡Al palo Estanis!

    ¡Latigazo de Estanis que se estrella en el palo! Disparo muy potente desde la frontal que pega en el palo izquierdo de Adrián Rodríguez.

  20. Zaragoza

    30' | 0-0 | El Zaragoza controla a Las Palmas

    Con todas sus limitaciones, la primera media hora del Zaragoza está siendo, al menos, digna, controlando el poderío y la calidad de Las Palmas y asomándose por el área rival, aunque sin disparar a portería.