Las Palmas - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: así hemos vivido el empate del Zaragoza y el descenso a Primera RFEF
El Real Zaragoza será matemáticamente equipo de Primera RFEF si no gana en Las Palmas o si vence el Cádiz al Leganés.
Más información: Las drásticas consecuencias que tendría el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: un drama económico y social
LAS CLAVES
- 20:30 FINAL
- 20:05 72' | 1-1 | ¡GOL DE CUENCA!
- 20:01 68' | 1-0 | ¡Al larguero Juan Sebastián... y segundo del Cádiz!
- 19:19 DESCANSO
- 19:12 40' | 1-0 | Gol de Las Palmas
- 18:38 6' | 0-0 | Y gol del Cádiz
Llegó el día que probablemente ningún zaragocista quería que llegara. Después de 13 años en Segunda y una temporada deplorable, el Real Zaragoza será este domingo equipo de Primera RFEF si sigue haciendo lo que ha hecho durante el resto del año: mancillar el escudo y la camiseta.
Solo lo evitaría una derrota del Cádiz y una victoria ante una UD Las Palmas que aspira a sus pocas opciones de ascenso directo y a obtener la mejor posición en el playoff de ascenso, y que solo ha perdido un partido en su domicilio.
Lo hará, además, en un escenario donde ya vivió un drama, el 'no ascenso' de 2015, donde un gol a falta de 7 minutos mantuvo al entonces equipo de Ranko Popovic en Segunda. 11 años después, puede ser el lugar donde firme su salida del fútbol profesional.
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FINAL
Se acabó. El Real Zaragoza empata a 1 en Las Palmas y desciende a Primera RFEF.
La crónica completa en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
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93' | 1-1 | ¡La tiene ahora Pinilla!
¡Casi marca el Zaragoza! Con Las Palmas volcado, Aguirregabiria pone un centro muy peligroso, Kodro no llegó a rematar, y Pinilla a portería vacía la mandó al fondo de la red.
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90' | 1-1 | ¡Perdona Jesé!
¡Perdona Jesé ante Adrián! Pérdida de Guti, Jesé se hace con el balón en el área y buscó fusilar a Adrián, que evitó el gol con una gran mano.
Orellana Cid añade 7 minutos.
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86' | 1-1 | ¡Otra vez Cuenca!
¡A punto de marcar otra vez Cuenca! El canterano se interna en el área y probó un potente disparo, que tapó un defensa de Las Palmas.
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81' | 1-1 | Triple cambio de David Navarro
Tres cambios de David Navarro, ya con todo perdido. Se han marchado Guti, Keidi Bare y Dani Gómez y han entrado Lucas Terrer, Guti y Agada.
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78' | 1-1 | Jesé, al lateral de la red
A punto de marcar Jesé, que ha encarado a Adrián Rodríguez, pero ha estrellado el balón contra el lateral de la red.
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72' | 1-1 | ¡GOL DE CUENCA!
¡GOL DE MARCOS CUENCA! ¡Marca el Real Zaragoza el empate con un derechazo de Marcos Cuenca!
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68' | 1-0 | ¡Al larguero Juan Sebastián... y segundo del Cádiz!
¡Derechazo de Juan Sebastián desde dentro del área que se topa con el larguero! ¡A punto de empatar el Zaragoza!
Y casi al instante, el Cádiz marca el segundo, que certifica el descenso de los de David Navarro.
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63' | 1-0 | El Real Zaragoza, un quiero y no puedo
Como toda la temporada, este Zaragoza es un quiero y no puedo, ahora, además, sin la más mínima fe, a sabiendas de que son carne de Primera RFEF.
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56' | 1-0 | ¡Perdona Jesé!
¡Perdona Jesé en el mano a mano ante Adrián Rodríguez! Buena acción del portero zaragocista, aunque el asistente de Orellana Cid había señalado fuera de juego.
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55' | 1-0 | Primeros cambios
Mueven los banquillos David Navarro y Luis García. El técnico zaragocista introduce a Pinilla por Cumic, y el de Las Palmas apuesta por Viera en lugar de Estanis.
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50' | 1-0 | Buena jugada de Cumic
Buena jugada de Cumic internándose en el área por la banda izquierda, pero no encontró el remate de Dani Gómez en el primer palo.
El extremo serbio ha visto la tarjeta amarilla por protestar al pedir córner.
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45' | 1-0 | Comienza la segunda parte
Arranca la segunda parte sin cambios ni en el Real Zaragoza ni en Las Palmas.
Los blanquillos necesitan ganar y que el Cádiz no venza al Leganés, dos condiciones que no se están cumpliendo a falta de 45 minutos.
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Néstor Pérez, ayudante de David Navarro, expulsado
Néstor Pérez, uno de los ayudantes de David Navarro, ha sido expulsado por protestar al colegiado Orellana Cid tras pitar el descanso.
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DESCANSO
Señala Orellana Cid el descanso. Jugadores a vestuarios después de una primera media hora digna del Zaragoza, pero que no pudo detener a Las Palmas en cuando decidió pisar levemente el acelerador.
Un gol de Jesé, unido al del Cádiz ante el Leganés, certifica el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF.
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40' | 1-0 | Gol de Las Palmas
¡GOL DE LAS PALMAS! En la primera ocasión donde pudieron combinar en el área, Miyashiro remata al larguero y, en el rechace, Jesé no perdona y anota el 1-0, que confirma, todavía más, el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF.
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37' | 0-0 | Amarilla a Keidi Bare
Primera tarjeta amarilla del partido. La ve Keidi Bare por una entrada en el centro del campo que no impidió que Las Palmas llegara hasta el área de Adrián.
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31' | 0-0 | Pausa para la hidratación
Pausa para la hidratación en Las Palmas con empate a 0. No le vale este resultado al Real Zaragoza, que se condenaría al descenso a Primera RFEF por la victoria del Cádiz ante el Leganés.
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30' | 0-0 | ¡Al palo Estanis!
¡Latigazo de Estanis que se estrella en el palo! Disparo muy potente desde la frontal que pega en el palo izquierdo de Adrián Rodríguez.
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30' | 0-0 | El Zaragoza controla a Las Palmas
Con todas sus limitaciones, la primera media hora del Zaragoza está siendo, al menos, digna, controlando el poderío y la calidad de Las Palmas y asomándose por el área rival, aunque sin disparar a portería.