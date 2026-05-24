Las Palmas - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: así hemos vivido el empate del Zaragoza y el descenso a Primera RFEF

Llegó el día que probablemente ningún zaragocista quería que llegara. Después de 13 años en Segunda y una temporada deplorable, el Real Zaragoza será este domingo equipo de Primera RFEF si sigue haciendo lo que ha hecho durante el resto del año: mancillar el escudo y la camiseta.

Solo lo evitaría una derrota del Cádiz y una victoria ante una UD Las Palmas que aspira a sus pocas opciones de ascenso directo y a obtener la mejor posición en el playoff de ascenso, y que solo ha perdido un partido en su domicilio.

Lo hará, además, en un escenario donde ya vivió un drama, el 'no ascenso' de 2015, donde un gol a falta de 7 minutos mantuvo al entonces equipo de Ranko Popovic en Segunda. 11 años después, puede ser el lugar donde firme su salida del fútbol profesional.