¡David Navarro, qué bueno que volviste! El Real Zaragoza se impone al Almería 2-0 y la afición corea el "sí se puede"

Que nadie de por muerto al Real Zaragoza. Porque el Real Zaragoza nunca se rinde. Cuando parecía que el descenso a Primera RFEF sería una realidad más pronto que tarde, el conjunto aragonés ha resurgido de sus cenizas de la mano de un enorme David Navarro para agarrarse a una vida que hace dos semanas era impensable.

El Real Zaragoza ha logrado este sábado un triunfo en mayúsculas contra todo un Almería con un golazo de Rober González en el minuto 80 y otro de Dani Gómez en el descuento. Es el tercero en todo el curso en casa, donde no vencía desde finales de noviembre, y el segundo consecutivo de David Navarro, responsable de este lavado de imagen y de que la afición se haya despedido coreando el “sí se puede”.

Tras una semana larga con un sabor más dulce por el triunfo en Cádiz y con la confirmación de David Navarro como entrenador hasta final de temporada, el Real Zaragoza regresaba al Ibercaja Estadio, su campo, aunque todavía no su hogar.

Pero, como bien señalaba el técnico aragonés, el Real Zaragoza debe hacerlo su casa para conseguir la salvación todos juntos. A pesar de la fea y ventosa tarde, la afición, como siempre, tomaba la iniciativa y las entradas se agotaban para el choque ante el Almería, uno de los aspirantes al ascenso directo.

Para tratar de darle los tres puntos a su gente, el Real Zaragoza repetía casi la misma alineación de la pasada jornada, con el cambio de Keidi Bare en lugar de Mawuli Mensah en el centro del campo y la destacada nueva titularidad de Hugo Pinilla, protagonista de los últimos días y renovado el jueves hasta 2030.

De hecho, el estadio guardaba un emotivo y sentido minuto de silencio por el fallecimiento de su madre antes de comenzar el partido.

El Real Zaragoza salía al duelo con corazón y actitud. Demostrando valentía a pesar del rival que tenía delante. Así pues, en el minuto 3 ya tenía una buena ocasión gracias a una recuperación de Pinnilla que terminaba con una falta peligrosa al borde del área sobre Larios.

No obstante, no aprovechaba el balón parado el cuadro local y en el minuto 8 el Almería llegaba a puerta con un gol de Morcillo que era anulado por fuera de juego de Miguel de la Fuente. Aprovechaban los andaluces una mala cesión y la duda en la salida de Esteban Andrada.

Seguían pasando cosas en el terreno de juego y Pinilla lideraba la primera ocasión blanquilla con una jugada en el área que definía ante Andrés Fernández, quien se estiraba para desviar a córner el balón.

Se reducía la intensidad y el Almería dominaba la posesión e iba ganando metros hacia la portería de Andrada. Combinaba y daba sensación de peligro aunque sin llegar a tener disparos claros hasta casi la media hora de juego.

En el 26, Miguel recortaba a Radovanovic en el área y disparaba a placer. El arquero zaragocista intervenía para evitar el primer tanto.

Tenían intentos tímidos ambos conjuntos por medio de Radovanovic y Lopy antes de la pitada de la afición en el minuto 32 y de la emergencia médica en la grada que obligaba a detener el encuentro durante 10 minutos.

Con la reanudación, el largo tiempo extra de la primera mitad comenzaba con un penalti en contra para el Almería por una mano de Keidi Bare. Sin embargo, el colegiado lo iba a ver al VAR y lo anulaba.

Esto impulsaba a los maños que apretaban antes del intermedio, principalmente con un remate de Francho de cabeza que se iba alto tras un centro medido de Larios al segundo palo.

Alegría plena

El Real Zaragoza acababa mejor la primera mitad y en la reanudación mantenía esa tendencia, aunque sin fortuna en el último pase o en el remate. No conseguía generar, pero tampoco el Almería pisaba campo rival.

Aun así, poco a poco y por medio de Arribas, iba acechando la meta aragonesa. El delantero golpeaba un córner fuera, después combinaba con Embarba en una contra y su remate se iba arriba por unos centímetros. También Embarba se sumaba a las llegadas y en el 77’ cabeceaba un centro y el esférico rozaba el palo.

Justo entonces aprovechaba el Real Zaragoza. Rober González fabricaba una jugada individual en el área y definía a la perfección ante Andrés Fernández. Un auténtico golazo que Palencia Caballero anulaba por mano del futbolista. Tras unos minutos, el VAR le llamaba a revisarlo y finalmente subía al electrónico.

Todavía quedaba tiempo, pero la zaga maña apenas sufría y en el descuento, Dani Gómez ponía el 2-0 de la sentencia que hacía estallar de alegría al Ibercaja Estadio. “Sí se puede, sí se puede”, coreaban las 15.000 almas.