Multas para dos aficionados zaragocistas por lanzar bengalas fuera del estadio: 1.500 euros y 3 meses sin entrar al campo

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, dependiente del CSD, ha propuesto sancionar a varios aficionados del Real Zaragoza por el lanzamiento de bengalas en los exteriores del Ibercaja Estadio.

En concreto, Antiviolencia solicita multas de 1.500 euros y la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período de tres meses para dos aficionados del Real Zaragoza por el uso de material pirotécnico en los aledaños del Ibercaja Estadio.

Ahora más que nunca ❤️‍🔥 pic.twitter.com/lh1RWj7M4I — Real Zaragoza (@RealZaragoza) January 17, 2026

La Policía Nacional grabó a miembros del grupo ultra Ligallo Fondo Norte tapados con las capuchas y bufandas tubulares en el recibimiento a los jugadores en el partido contra la Real Sociedad B, disputado el pasado 17 de enero.

Algunos aficionados detonaron artefactos pirotécnicos y dos de ellos utilizaron un tubo metálico con capacidad para lanzar ráfagas de proyectiles, una herramienta de enorme peligro para los ciudadanos congregados en esa zona.

La afición convocó un recibimiento a su equipo para dar ánimos antes de un partido trascendental ante la Real Sociedad B. Tras ganar al Racing de Santander, el equipo entonces entrenado por Rubén Sellés quería dar un golpe sobre la mesa ante un rival directo, pero volvió a naufragar en su intento por escapar del descenso.

Precisamente, antes de ese partido, el propio club envió un correo electrónico a sus aficionados pidiéndoles evitar ciertos cánticos en su estadio, ya que las multas ya suponían más de 60.000 euros.