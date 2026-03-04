Lalo Arantegui, nuevo director deportivo del Zaragoza: "Vuelvo a un club con más posibilidades y potencial y quiero disfrutarlo"

En la montaña rusa que atraviesa el Real Zaragoza en las últimas temporadas con sucesivos cambios de entrenador y de director deportivo, Lalo Arantegui llega para poner calma, cordura y responsabilidad a un club que está en el peor momento de su historia, como bien ha dicho él mismo. El nuevo director deportivo ha sido presentado este miércoles, tras ser anunciado su regreso al club el lunes.

Lalo Arantegui, que sustituye a Txema Indias, ha dejado claro en su primera comparecencia cuáles son sus indispensables y su método de trabajo, así como que aterriza con energía e ilusión para salvar al Real Zaragoza de un descenso “dramático” a Primera RFEF.

Lalo vuelve casi seis años después de su marcha en diciembre de 2020 y reconoce estar muy feliz y contento. Un reencuentro con el que se siente agradecido y responsabilizado, como expresó en su publicación en redes sociales hace dos días.

“Es mi responsabilidad ayudar en lo que pueda para salvar la categoría o recuperarla al año que viene. Yo soy de aquí. Siento el calor de la gente. No me hace falta que nadie me diga que jugamos bien o mal o cómo hago mi trabajo”, ha explicado sobre su mensaje.

En este aspecto, el zaragozano ha reconocido que antes del acuerdo final con el club vivió horas “frenéticas”, en las que también tuvo que desligarse de su proyecto personal, su agencia de representación.

Sin embargo, ha señalado que le convencieron con “un proyecto muy ambicioso”. “En cuanto el club se pone en contacto conmigo, a través de Juan Forcén y Jorge Mas, me muestran un proyecto que va más allá de la temporada 25/26. Quiero tener esas herramientas, disfrutarlas y trabajar. Anteriormente, no tuve esas herramientas. Ahora tenemos en nuestras manos un proyecto para trabajar y disfrutarlo”, ha explicado Arantegui.

Esta misma idea la reiteraba en otra respuesta, en concreto, cuando se le cuestionaba sobre un posible acercamiento al Real Zaragoza años atrás: “Lo tuve, pero no creo que me vetara nadie. Vengo en el peor momento de la historia, en otro momento no sé si hubiera tenido la oportunidad. Estoy contento. Vengo a un club con muchas más posibilidades que cuando yo lo dejé, con más potencial”.

Presente y futuro

Así pues, en una situación crítica en la que el Real Zaragoza es colista de la categoría a 8 de la salvación, Lalo mantiene la fe y ha insistido en que todavía hay 42 puntos por delante. “Creo en el intento de salvación porque hay puntos para conseguirlo. Ganando el primer partido veremos la situación diferente. No miro más, miro Cádiz y después la semana que viene”, ha analizado.

De esta manera, el director deportivo, que firma hasta 2028, confiesa que su llegada es para el presente y para el futuro. “Mi responsabilidad es mirar a medio y largo plazo. Mientras haya vida, habrá esperanza. Veo una plantilla que ha demostrado que sabe competir y que tiene un poco de bloqueo, esta semana los he visto mentalizados del partido del viernes”, ha explicado.

En la misma línea hablaba de la figura de David Navarro, que fue anunciado como interino, aunque sin saber hasta cuándo. No obstante, Lalo ha declarado al respecto que “mirar más allá del viernes no tiene sentido”. “Ojalá hagamos algo positivo en Cádiz y David esté con nosotros hasta el final de temporada, pero no podemos hacer un proyecto para 3 meses”, ha añadido.

Y es que para Lalo lo más urgente es ganar al Cádiz para cambiar la dinámica y hacerse fuerte en casa. “Tenemos que sacarlo sí o sí. Todo puede cambiar a partir de este viernes. Soy consciente de la situación, pero sin ilusión no lo vamos a sacar”, ha subrayado.

Centrado en el presente, también ha admitido que le ocupa el futuro y ya piensa en contratar jugadores para el próximo curso. Su forma de trabajar, según describe, consiste en adelantarse en el mercado y viene “con trabajo hecho”, aunque estando en marzo ya “va tarde” para cerrar futbolistas de la categoría inferior.

"En caso de que haya tragedia, seremos superpoderosos para aspirar a todo, pero no me quiero centrar en eso. Es mi segundo día y quiero atacar a jugadores que me valen en los 2 escenarios (Segunda o Primera RFEF)", ha explicado el ejecutivo zaragozano.

Además, ha reflexionado sobre la idea de jugador que le gustaría para el Real Zaragoza. Que acaben contrato, que tengan rendimiento y que se adapten a la idea de juego. “No podemos tener equipos que no dominen o no tengan gusto por el fútbol. Tenemos que cumplir con eso, la afición es exquisita”, ha dicho Lalo.

En cuanto a la plantilla actual, quiere tratar de transmitirles su energía nueva y desvela su mensaje: “Les digo que peor no podemos estar. A partir de ahora, tenemos mucho que perder, un descenso sería un drama a nivel deportivo. Nos da miedo y vértigo, pero no quiero personas cabizbajas”.