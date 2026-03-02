Ya es oficial: el Real Zaragoza despide a Rubén Sellés tras 1 victoria en 12 partidos y a su director deportivo Txema Indias

Era cuestión de horas que Rubén Sellés dejara de ser entrenador del Real Zaragoza. La derrota de este sábado ante el Burgos (0-1), otra más, sentenciaba definitivamente al entrenador valenciano y este lunes el club ha hecho oficial su despido, junto con el del director deportivo, Txema Indias.

"El Real Zaragoza comunica que finaliza la relación contractual que vinculaba a nuestra entidad con el director deportivo Txema Indias y el entrenador Rubén Sellés. El club agradece la profesionalidad, dedicación y esfuerzo desempeñado por Txema Indias y Rubén Sellés durante su etapa en la entidad y les deseamos la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales", ha señalado en un breve comunicado emitido esta tarde.

Rubén Sellés cierra su etapa en el Real Zaragoza con el equipo colista y a 8 puntos de la salvación. Llegó en octubre cuando el cuadro aragonés ya era el último clasificado y la permanencia estaba a 6 puntos, con el objetivo de revertir la situación tras el paso de Gabi Fernández y la interinidad de Emilio Larraz.

Su llegada, criticada por la nula experiencia en España, tuvo pronto efectos en el fútbol de la plantilla, que mejoró su intensidad y competitividad. Sin embargo, no se trasladaba en resultados.

Tras tres derrotas en tres partidos, Sellés logró encadenar tres victorias (Huesca, Eibar y Leganés) que devolvieron la vida y la fe al zaragocismo.



Sin embargo, cuando aparecía la oportunidad de salir del farolillo rojo, el Real Zaragoza no daba el paso y en las siguientes 12 jornadas, solo ha cosechado una victoria, ante el Racing de Santander en El Sardinero.

Aquel día, el Real Zaragoza firmó un gran encuentro e incluso la afición desplazada coreó a Rubén Sellés. Pero en poco más de un mes, el más decisivo al medirse a rivales directos, todo ha cambiado, sin resultados y con la peor imagen del equipo.

El paso de las jornadas ha puesto en evidencia, sobre todo, la confección de la plantilla, una que con los fichajes del mercado de invierno tampoco ha mejorado su rendimiento. Así pues, el director deportivo Txema Indias quedaba también señalado y ha terminado su periplo en Zaragoza.

Por cierto, uno bastante breve, pues fichó en junio de 2025 y se va sin completar el curso. Había grandes expectativas con su llegada, pero no ha conseguido cumplirlas. También se ha hecho oficial que Lalo Arantegui, con pasado en el club, ocupa su puesto.

La situación es cada vez más crítica con un Real Zaragoza que, salvo milagro, acabará descendiendo a Primera RFEF, fuera del fútbol profesional. Una consecuencia de la pésima gestión y la mala planificación de las últimas temporadas, desde la llegada de la actual propiedad, que ha matado a un equipo histórico.

El Real Zaragoza entrena este lunes a las 18.00 en el Ibercaja Estadio y ahí aparece la figura de David Navarro. El que fue segundo entrenador con Víctor Fernández y actualmente ocupa el puesto de coordinador deportivo del Área de Fútbol podría ser quien lidere la sesión vespertina. Además, el conjunto aragonés juega este mismo viernes en Cádiz a las 20.30 sin saber quien será el entrenador.