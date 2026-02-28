Así hemos vivido en directo la derrota del Real Zaragoza ante el Burgos 0-1 que le hunde todavía más

Partido agónico el que se disputa este sábado por la tarde (16.15) en el Ibercaja Estadio entre el Real Zaragoza y el Burgos CF. Los blanquillos, colistas de Segunda División, buscan sumar los tres puntos para mantener un hilo de esperanza de cara a lograr la salvación, ahora 6 puntos de distancia.

Además, está en juego el futuro del técnico Rubén Sellés, que en caso de no ganar, podría ser destituido. Eso sí, el entrenador confesó este jueves en rueda de prensa que cuenta con el apoyo y la confianza del club.

Durante el partido será también protagonista la afición, que ha preparado una protesta mediante una pitada en el minuto 32, y que alentará a los suyos "por el escudo".

El Burgos es décimo con 40 puntos y llega a Zaragoza tras dos empates y una derrota.