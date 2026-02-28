Así hemos vivido en directo la derrota del Real Zaragoza ante el Burgos 0-1 que le hunde todavía más
Los aragoneses, colistas de la categoría, reciben al Burgos en el Ibercaja Estadio en un duelo en el que Rubén Sellés se juega su futuro.
Más información: Rubén Sellés recibe el apoyo y la confianza del Real Zaragoza antes de otra final: "Pensar más allá del sábado sería un error"
LAS CLAVES
- 18:17 FINAL DEL PARTIDO
- 17:43 GOL DEL BURGOS
- 17:22 SEGUNDA MITAD
- 17:07 DESCANSO
- 16:49 GOL ANULADO
- 16:44 GOL DEL BURGOS
- 16:16 COMIENZA EL PARTIDO
Partido agónico el que se disputa este sábado por la tarde (16.15) en el Ibercaja Estadio entre el Real Zaragoza y el Burgos CF. Los blanquillos, colistas de Segunda División, buscan sumar los tres puntos para mantener un hilo de esperanza de cara a lograr la salvación, ahora 6 puntos de distancia.
Además, está en juego el futuro del técnico Rubén Sellés, que en caso de no ganar, podría ser destituido. Eso sí, el entrenador confesó este jueves en rueda de prensa que cuenta con el apoyo y la confianza del club.
Durante el partido será también protagonista la afición, que ha preparado una protesta mediante una pitada en el minuto 32, y que alentará a los suyos "por el escudo".
El Burgos es décimo con 40 puntos y llega a Zaragoza tras dos empates y una derrota.
-
El ambiente se calienta con el final del partido
La afición estalla contra la directiva. Algunos aficionados increpan al palco mientras las gradas entonan el 'directiva dimisión'.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | FINAL DEL PARTIDO
96': Acaba el encuentro. Derrota de un Real Zaragoza que sigue cuesta abajo y sin frenos, hundiéndose y caminando hacia la Primera RFEF.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Gol en fuera de juego
95': Gol de Fermín que anula el colegiado por fuera de juego.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | 5 minutos de añadido
90': Cinco minutos de añadido.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Vuelve a salvar Cantero
88': Se le va largo el control a Dani Gómez en el área y llega in extremis Cantero para salvar a su equipo.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | ¡PARADA DE CANTERO!
85': ¡Paradón de Cantero a Soberón para evitar el tanto zaragocista! Kodro pone el esférico en el área, la toca Dani Gómez y Soberón mete la pierna para rematar a puerta encontrándose una gran intervención del portero del Burgos. Esta era muy clara.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | ¡Casiii Kodro!
82': Roza el empate el Real Zaragoza con un cabezazo de Kodro. El delantero peinaba el centro de Aguirregabiria, pero se va arriba.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Último cambio, Kodro
78': Sale Kenan Kodro, que regresa de su lesión, y es el último cambio de Sellés. Abandona el terreno de juego el lateral zurdo Juan Larios.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Entra Mollejo
75': Cambios de Ramis. Entran Mollejo y Caldames.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Entra Soberón
72': Otro cambio de Rubén Sellés. Entra Soberón, con pitos de la afición, por Lucas Terrer.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Amarilla a Morante
70': Tarjeta amarilla para el futbolista del Burgos, Morante.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Burgos | Gol del Burgos
66': Ahora sí, se adelanta el Burgos con un gol de Appin, que a pase de Iván Morante, aprovecha la mala salida de Andrada. Remata desde fuera del área por la derecha.
-
Real Zaragoza 0 -0 Burgos | Triple cambio de Sellés
57': Mueve ficha Rubén Sellés con un triple cambio. Entan Hugo Barrachina, Tasende y Cumic, se van Rober, Gomes y Marcos Cuenca.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Burgos | Buena salida de los de Sellés
47': Buen comienzo del Real Zaragoza en esta segunda mitad. Ha estado cerca en dos ocasiones de adelantarse. Primero en una jugada en la que el Burgos se desordenó y, primero Dani Gómez y después Rober con el portero fuera de sitio, podían llegar a disparar.
Después, en el córner, El Yamiq remataba a puerta, pero Cantero conseguía atajar.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Burgos | SEGUNDA PARTE
45': ¡¡Arranca la segunda mitad!!
-
Así ha sido la pitada en el minuto 32
-
Real Zaragoza 0 - 0 Burgos | DESCANSO
50': Final de la primera parte en el Ibercaja Estadio. Se mantienen las tablas, pese a que, sobre todo el Burgos, ha tenido ocasiones para irse por delante.
-
14.512 espectadores en el Ibercaja Estadio
Asistencia oficial al encuentro: 14.512.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Burgos | Contra del Burgos
48': Arma la contra el Burgos, pero defiende bien Rober para incomodar al disparo de Appin. Directamente fuera.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Burgos | Francho, al lateral de la portería
46': Lo intenta el Real Zaragoza. Llega Francho al fondo del campo y su remate desde el costado, a pase de Dani Gómez, se va fuera, a la red lateral de la portería.