Ibercaja Estadio antes del partido.

Ibercaja Estadio antes del partido. E.E.

Real Zaragoza

Así hemos vivido en directo la derrota del Real Zaragoza ante el Burgos 0-1 que le hunde todavía más

Los aragoneses, colistas de la categoría, reciben al Burgos en el Ibercaja Estadio en un duelo en el que Rubén Sellés se juega su futuro. 

Más información: Rubén Sellés recibe el apoyo y la confianza del Real Zaragoza antes de otra final: "Pensar más allá del sábado sería un error"

Zaragoza
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

Partido agónico el que se disputa este sábado por la tarde (16.15) en el Ibercaja Estadio entre el Real Zaragoza y el Burgos CF. Los blanquillos, colistas de Segunda División, buscan sumar los tres puntos para mantener un hilo de esperanza de cara a lograr la salvación, ahora 6 puntos de distancia. 

Además, está en juego el futuro del técnico Rubén Sellés, que en caso de no ganar, podría ser destituido. Eso sí, el entrenador confesó este jueves en rueda de prensa que cuenta con el apoyo y la confianza del club. 

Durante el partido será también protagonista la afición, que ha preparado una protesta mediante una pitada en el minuto 32, y que alentará a los suyos "por el escudo".

El Burgos es décimo con 40 puntos y llega a Zaragoza tras dos empates y una derrota. 

  1. Zaragoza

    El ambiente se calienta con el final del partido

    La afición estalla contra la directiva. Algunos aficionados increpan al palco mientras las gradas entonan el 'directiva dimisión'.

  2. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | FINAL DEL PARTIDO

    96': Acaba el encuentro. Derrota de un Real Zaragoza que sigue cuesta abajo y sin frenos, hundiéndose y caminando hacia la Primera RFEF.

  3. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Gol en fuera de juego

    95': Gol de Fermín que anula el colegiado por fuera de juego.

  4. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | 5 minutos de añadido

    90': Cinco minutos de añadido.

  5. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Vuelve a salvar Cantero

    88': Se le va largo el control a Dani Gómez en el área y llega in extremis Cantero para salvar a su equipo.

  6. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | ¡PARADA DE CANTERO!

    85': ¡Paradón de Cantero a Soberón para evitar el tanto zaragocista! Kodro pone el esférico en el área, la toca Dani Gómez y Soberón mete la pierna para rematar a puerta encontrándose una gran intervención del portero del Burgos. Esta era muy clara.

  7. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | ¡Casiii Kodro!

    82': Roza el empate el Real Zaragoza con un cabezazo de Kodro. El delantero peinaba el centro de Aguirregabiria, pero se va arriba.

  8. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Último cambio, Kodro

    78': Sale Kenan Kodro, que regresa de su lesión, y es el último cambio de Sellés. Abandona el terreno de juego el lateral zurdo Juan Larios.

  9. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Entra Mollejo

    75': Cambios de Ramis. Entran Mollejo y Caldames.

  10. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Entra Soberón

    72': Otro cambio de Rubén Sellés. Entra Soberón, con pitos de la afición, por Lucas Terrer.

  11. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos CF | Amarilla a Morante

    70': Tarjeta amarilla para el futbolista del Burgos, Morante.

  12. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Burgos | Gol del Burgos

    66': Ahora sí, se adelanta el Burgos con un gol de Appin, que a pase de Iván Morante, aprovecha la mala salida de Andrada. Remata desde fuera del área por la derecha. 

  13. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 -0 Burgos | Triple cambio de Sellés

    57': Mueve ficha Rubén Sellés con un triple cambio. Entan Hugo Barrachina, Tasende y Cumic, se van Rober, Gomes y Marcos Cuenca.

  14. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Burgos | Buena salida de los de Sellés

    47': Buen comienzo del Real Zaragoza en esta segunda mitad. Ha estado cerca en dos ocasiones de adelantarse. Primero en una jugada en la que el Burgos se desordenó y, primero Dani Gómez y después Rober con el portero fuera de sitio, podían llegar a disparar. 

    Después, en el córner, El Yamiq remataba a puerta, pero Cantero conseguía atajar.

  15. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Burgos | SEGUNDA PARTE

    45': ¡¡Arranca la segunda mitad!!

  17. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Burgos | DESCANSO

    50': Final de la primera parte en el Ibercaja Estadio. Se mantienen las tablas, pese a que, sobre todo el Burgos, ha tenido ocasiones para irse por delante. 

  18. Zaragoza

    14.512 espectadores en el Ibercaja Estadio

    Asistencia oficial al encuentro: 14.512.

  19. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Burgos | Contra del Burgos

    48': Arma la contra el Burgos, pero defiende bien Rober para incomodar al disparo de Appin. Directamente fuera. 

  20. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Burgos | Francho, al lateral de la portería

    46': Lo intenta el Real Zaragoza. Llega Francho al fondo del campo y su remate desde el costado, a pase de Dani Gómez, se va fuera, a la red lateral de la portería. 