Brutal enfado de la afición del Real Zaragoza: pitos, cánticos y tensos enfrentamientos contra el palco en el Ibercaja Estadio

El Real Zaragoza se muere. O mejor dicho, lo están matando. La realidad es que el conjunto maño, un club con casi 94 años de historia y una enorme masa social, tiene un pie y medio en Primera RFEF. Colista de Segunda División, a seis puntos de la salvación (a falta de jugarse el resto de encuentros de la jornada), vive un auténtico infierno.

Pese a todos los años de desdicha fuera de la élite, este curso ha superado todos los precedentes, es el peor momento de la historia blanquilla. Sin embargo, el zaragocismo saca fuerzas para seguir luchando por el escudo y por los colores de su vida.

Así pues, tras la derrota del pasado domingo en Andorra que devolvía al Real Zaragoza a la última posición de la tabla, la afición empezó a movilizarse en redes sociales para estar junto al equipo y protestar contra una propiedad que llegó en 2022 prometiendo un ascenso a Primera División y nunca ha luchado por este.

La grada de animación había preparado para este sábado un recibimiento al autobús, así como una gran pitada contra la directiva en el minuto 32, con el lema ‘nuestro amor es su negocio’.

Sin duda, la afición ha sido protagonista esta tarde en el Ibercaja Estadio, donde a las 16.15 se medía el Real Zaragoza ante el Burgos. Antes del comienzo del partido, un aficionado se dirigía al palco con una pancarta de ‘Mas go home’ (para el presidente Jorge Mas).

Eso sí, como es habitual, en el estadio no estaba el presidente cubano, pero sí el director general, Fernando López y el recientemente nombrado consejero Guzmán Pérez-Ayo.

Durante el encuentro, cuando el Burgos se adelantaba en el minuto 29, se escuchaban los primeros cánticos de directiva dimisión. El gol era anulado justo cuando empezaba el minuto 32, la gran pitada que secundaba todo el campo para mostrar su profundo malestar. “Directiva dimisión” o “diles que se vayan de una p*** vez” acompañaban los silbidos.

No obstante, el gran enfado y tensión se producía al final del partido. El Real Zaragoza caía 0-1 y cuando apenas quedaban un par de minutos, un grupo de aficionados se colocaba delante del palco para increpar y señalar a los directivos presentes. Tenía que llegar personal de seguridad y agentes de la Policía Nacional para calmar el ambiente.

De hecho, Fernando López abandonaba el palco entre protestas y resguardado por la seguridad.

Con el final, se repetían los cánticos y el estruendo era monumental. Pese a ello, Rubén Sellés en rueda de prensa confesaba que no se había enterado. “Bastante tengo con competir con el equipo. No puedo valorarlo. Entiendo el enfado de la gente”, ha declarado.

Pero, ahí no terminaban los reproches. Muchos aficionados esperaban a la salida de los jugadores para seguir mostrando su enfado y defender los intereses del Real Zaragoza, a quien solo le defiende su gente.

Más allá de acusar a la directiva, se escuchaban gritos de “mercenarios, jugadores” y algunos insultos.

A la hora después de haber acabado el duelo, los aficionados iniciaban la retirada.