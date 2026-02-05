El Yamiq, emocionado por su regreso a Zaragoza: "Vuelvo por el corazón, no por el dinero. Es mi segunda casa"

Hasta seis jugadores ha incorporado el Real Zaragoza durante el mercado de fichajes de invierno, reflejo de las carencias de una plantilla que es la segunda peor de la categoría. Los seis han sido presentados este jueves, con la presencia del director general, Fernando López; el consejero y accionista Juan Forcén y el nuevo consejero Guzmán Pérez-Ayo.

A cada uno de ellos le ha introducido el director deportivo, Txema Indias, quien ha reconocido estar contento con la ventana invernal. Además, ha querido agradecer a Paulino su colaboración cediendo su ficha, y ha deseado suerte a los tres jugadores que han salido de la plantilla.

Sin duda, el más especial y el que más ganas tiene de ver el zaragocismo es a El Yamiq, que vuelve seis años después a Zaragoza. “Estoy muy contento. Sabemos que la situación es difícil. Lo primero es salvar al equipo y ya veremos qué pasa el año que viene”, ha señalado sin pensar en el futuro después de junio.

El Yamiq solo estuvo medio curso en el Real Zaragoza, pero él dejó huella en la afición, como lo hizo el club y la ciudad en el jugador. “El Zaragoza siempre está en mi corazón. Vuelvo por el corazón, no por dinero”, ha asegurado, confesando que la ciudad es “su segunda casa” y tiene muchos amigos aquí.

El central, que ha seguido siempre al Zaragoza, se encuentra listo para jugar este sábado y poder ayudar desde ya al equipo de salir de una situación que “no se merece”.

Además, el marroquí ha explicado cómo surgió su regreso al club aragonés. "Hace 15 días me llama Lalo. Siempre hablo con él. Le dije que iba a salir de Arabia, y me dijo si quería volver a Zaragoza. Tengo buenos recuerdos y me encantaría".

Por su parte, Rober González, que ya debutó con el Real Zaragoza en Albacete, ha destacado el compromiso del vestuario que se ha encontrado. “Me he encontrado un grupo muy unido. Es una situación difícil, pero estamos convencidos de que esto se va a sacar”.

Juan Larios, cuya operación fue compleja, ha confesado que conocer a Rubén Sellés ha tenido mucho peso a la hora de fichar por el Real Zaragoza. “Desde que me llamó sabía que era el club al que quería venir. Voy allí sin pensarlo. Tenía muchas ganas de volver con él, me puede aportar mucho.