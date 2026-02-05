Txema Indias: "El proyecto del Real Zaragoza, ahora mismo, es intentar ganarle al Eibar y después a la Cultural"

El proyecto actual del Real Zaragoza es “intentar ganarle al Eibar” este sábado y después enfocarse en la Cultural Leonesa. Así lo ha asegurado el director deportivo, Txema Indias, durante la presentación de los seis fichajes de invierno que ha tenido lugar este jueves en el espacio Ibercaja Explora.

Al ser cuestionado por el proyecto futuro del club, a expensas de ver qué ocurre a final de temporada, Indias ha señalado que solo se enfoca en el próximo encuentro y no lo que ocurrirá con los 10 jugadores que acaban contrato en junio y los 7 que están cedidos.

En ese aspecto, el director deportivo ha defendido que no tiene importancia que un futbolista venga en préstamo, sino la persona. “Hay algunos que han dado la vida por el club estando cedidos, y luego se han quedado. Es más idílico tener un % alto de futbolistas en propiedad”.

La gran mayoría de los cedidos ha llegado durante la ventana de invierno que terminó este lunes a medianoche y durante la que el Real Zaragoza incorporó seis jugadores, mientras se han producido cuatro salidas (contando la baja de Paulino).

Así pues, Indias ha explicado que han repuesto esos puestos y han reforzado el lateral izquierdo. Mensah, por su parte, llegó a última hora como una “reacción rápida”, condicionado por las últimas bajas del equipo.

El director deportivo ha mostrado su satisfacción con el resultado del mercado, el cual “ha sido largo y duro”, pero considera que la plantilla ha mejorado. “Ha habido mucha evolución, teníamos una ficha libre. El límite salarial estaba por debajo, el club tuvo que trabajar. Estaremos más contentos cuando los veamos rendir en el campo. Mi objetivo era darle mejores herramientas al entrenador”, ha subrayado.

Además, ha insistido en la imposibilidad de haber traído refuerzos antes y no en la parte final del mercado, para que el Real Zaragoza hubiera contado con más armas antes: “De estos 6 jugadores el 1 de enero cinco hubieran sido imposibles. O esperas al final al límite, o era imposible. En ese caso, merece mucho la pena haber aguantado para poder traerlo”.

“El objetivo no era firmar para 4 jornadas, sino para 4 meses largos. No soy caprichoso por esperar, sino para firmar los mejores jugadores posibles”, ha continuado.

Principalmente, de las incorporaciones ha destacado que los seis han querido firmar por el Real Zaragoza en una situación complicada, mientras que han salido aquellos que estaban “más incómodos” para tratar de “cambiar energías”. Eso sí, Txema Indias ha afirmado que nunca ha puesto en el mercado a Dani Gómez y Paul Akouokou. “De los que estaban incómodos no se ha quedado ninguno”, ha insistido.

Así, el responsable de la parcela deportiva ha declarado que “si no creyera en la salvación”, no se sentaría a presentar a los jugadores. “Creo en el cuerpo técnico, en el entrenador, en los jugadores. Con las incorporaciones vamos a pelear al límite. Tenemos una demora de puntos del principio que nos ha llevado a estar en esta situación”, ha reflexionado recordando que “no puede volver a pasar lo del otro día en Albacete”.

Por último, el vasco ha confesado que están siendo días muy complicados, en los que apenas duerme. Su máxima preocupación, tal y como ha explicado, no es su futuro ni su propia figura, que es en lo “último” que piensa, sino “salvar al Real Zaragoza”.

Y más allá de su situación, ha valorado el papel de Rubén Sellés. “A las personas se les conoce muy bien en los momentos complicados, Rubén ha venido en un momento muy complejo. Es de esos entrenadores con los que te gusta trabajar. Lo pone todo fácil y tiene la capacidad de sacar rendimiento a sus jugadores”, ha dicho Indias.