El cambio de papeles en El Plantío saca al Real Zaragoza de la última posición para cerrar el 2025 y mirar al mercado

El Real Zaragoza dio de su propia medicina al Burgos con un golazo en el minuto 92 para sumar un punto que sabe a victoria y arrebatar la victoria a los de Ramis. La euforia de los maños en el tiempo añadido en El Plantío llegó tras tres temporadas consecutivas viendo como era su rival quien castigaba y se iba con el buen sabor de boca.

En las últimas visitas del Real Zaragoza a El Plantío había recibido gol pasado el descuento, convirtiéndose en un campo incómodo. Pero, por fin, este domingo las tornas cambiaron y fueron los de Sellés los que vieron puerta y consiguieron un empate más que merecido en una tarde que no se perdió la nieve.

El último precedente fue en septiembre de 2024, con Víctor Fernández. El Real Zaragoza llegaba invicto en el inicio de liga (tres victorias y un empate en Miranda de Ebro), pero con un tanto en el minuto 93 cosechó la primera derrota del curso (1-0). Un partido en el que, por cierto, Poussin detuvo dos penaltis a Curro.

Por su parte, en las dos anteriores sí se sumó, pero los blanquillos dejaban escapar la victoria en el descuento. En el curso 23-24 fue un 1-1 y en la 22-23, un 2-2.

Está claro que el fútbol le debía algo al Real Zaragoza, que también fue eliminado de la Copa del Rey ante el Burgos en los últimos minutos de la prórroga hace dos semanas. Y se lo debía a Sinan Bakis, el gran héroe de la jornada con un auténtico golazo por la escuadra, su segundo con la camiseta blanquilla tras el de rebote en Eibar.

Gracias a ese punto, los aragoneses dejan de ser colistas de Segunda División, muchas semanas después. Ahora mismo tiene 17 y adelanta al Mirandés, que pasa a ser el último.

Mientras, el objetivo de la permanencia se sitúa a cuatro puntos, acabando el año 2025 vivo, pero con mucho por sufrir hasta final de temporada. Todavía quedan dos partidos para cerrar la primera vuelta. Será ya en enero de 2026 cuando el Real Zaragoza se mida ante los dos primeros, Las Palmas y Racing de Santander.

Tras el encuentro y quitándose la losa de ser colista, el equipo empieza una semana de vacaciones, hasta el próximo lunes 29 de diciembre.

Así pues, ahora la atención se pone en el mercado de fichajes, donde se esperan importantes refuerzos y salidas. Es el momento de Txema Indias y la dirección deportiva, ya que esta ventana es clave para lograr la salvación y que el Real Zaragoza no abandone el fútbol profesional.