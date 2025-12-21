Sinan Bakis rescata un punto para el Real Zaragoza en Burgos después de tres remates al palo

El Real Zaragoza se trae un más que merecido punto de Burgos que tenía que haber llegado mucho antes con tres remates al palo que parecían haber sentenciado a los de Sellés. Pero, después de tres visitas consecutivas a El Plantío dejándose puntos en el descuento, esta vez la moneda iba a salir cara, y el equipo iba a rascar un valioso empate con un golazo de Sinan Bakis en el minuto 91, haciendo, como mínimo, justicia a los aragoneses.

Rubén Sellés introdujo cinco novedades en su equipo, entre lesionados y recuperados, con Tasende y Cuenca como las principales novedades, dejando fuera a Pomares y Sebas Moyano, y con Francho incluso fuera de la convocatoria pese a viajar hasta Burgos.

Comenzó bien el Real Zaragoza el partido, tratando de mover el balón ante un Burgos que tampoco tenía especial intención de manejar la posesión. En los 10 primeros minutos, los aragoneses ya habían lanzado tres saques de esquina, ninguno de ellos con peligro, aunque la ocasión fue para los locales, con un disparo de Curro que tuvo que desviar de puños Andrada.

Le faltaba colmillo al Real Zaragoza para transformar ese dominio de balón y territorial en ocasiones, ya que el equipo se nublaba cuando llegaba a tres cuartos de campo. Cantero intervino por primera vez en el minuto 22 para desviar un disparo desde la frontal de Kodro que se envenenó tras tocar en un defensa, y después Soberón no acertó a golpear el balón en un gran centro de Tasende al segundo palo.

El partido avanzaba hacia la media hora con el Zaragoza sin terminar de hacer daño y el Burgos sin atreverse demasiado en ataque. Valery tuvo la mejor ocasión de la primera parte en un rechace a una parada de Cantero, pero, con todo a favor en la frontal del área pequeña, estrelló el balón en el larguero. Será el primero de una tarde con poca fortuna en el Zaragoza.

Pero el que perdona lo acaba pagando. Íñigo Córdoba y Florian Miguel combinaron en banda izquierda para zafarse de Juan Sebastián y David González llegó desde atrás para enviar el balón al fondo de la red en la única ocasión de peligro del Burgos en campo rival. La historia de siempre de un Zaragoza que, por mucho que haya mejorado y mueva con orden y criterio el balón, sigue siendo muy blando en ambas áreas.

Segunda parte

Ni Ramis ni Sellés movieron su equipo en el inicio de la segunda mitad, que arrancó bajo una importante nevada sobre El Plantío. Salió más enchufado el Burgos ante un Zaragoza con dudas, y Fer Niño tuvo una buena ocasión desde dentro del área, pero el balón salió rozando el palo de Andrada. Respondieron los aragoneses con un remate al palo de Juan Sebastián, la segunda vez que se estrellaban con la madera.

El Zaragoza perdió el control del partido, que se convirtió en un correcalles. Sellés movió el equipo buscando un nuevo aire en ataque con Toni Moya y Dani Gómez, en lugar de Cuenca y Kenan Kodro. Pero hoy no era el día, y ni la fortuna iba a acompañar, con el tercer remate al palo de Cantero, esta vez de Soberón a un lanzamiento de falta de Moya.

Llegaba el Zaragoza al último cuarto de hora volcado sobre la portería de Cantero, pero con el Burgos seguro con dos líneas bien marcadas que no dejaban ni un solo hueco.

Sellés quemó sus naves con la entrada de Sinan Bakis a cinco minutos del final. El Zaragoza se hartó de colgar balones, pero fue un latigazo descomunal del delantero turco desde dentro del área el que por fin derribó la portería del Burgos para hacer un empate más que justo después de los tres remates al palo.

El equipo rescató así un punto valioso, pero que quizá se queda corto por merecimientos después de que el palo frenara en tres ocasiones al Zaragoza. Puede parecer poco, pero el empate le sirve a los de Sellés para abandonar, dos meses después, el farolillo rojo de la clasificación de Segunda División. Es un paso, pero ya es el primer paso.