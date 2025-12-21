Estadio El Plantío

Burgos - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: Bakis salva un punto en el descuento

Burgaleses y zaragozanos se vuelven a ver las caras apenas dos semanas después de la polémica eliminatoria de Copa del Rey.

LAS CLAVES

Burgos y Real Zaragoza cierran el año en Segunda División con distintos objetivos. Los de Ramis quieren prolongar su idílica temporada para mantenerse en la zona alta, mientras que los aragoneses buscan un triunfo que les permita acabar un año para el olvido fuera del puesto de colista.

  1. Zaragoza

    FINAL

    ¡Final del partido! Reparto de puntos en Burgos tras tres remates al palo del Zaragoza y un golazo de Sinan Bakis en el descuento.

    En breve, la crónica en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

  2. Zaragoza

    91': ¡GOLAZO DE SINAN BAKIS!

    ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAZOOOOOOOOOO DESCOMUNAL DE SINAN BAKIS!!! ¡¡EMPATA EL ZARAGOZA EN EL DESCUENTO CON UN LATIGAZO DE SINAN BAKIS!!

  3. Zaragoza

    91': Lanzamiento de falta de Moya a las manos de Cantero

    El lanzamiento de falta de Toni Moya llega fácil a las manos de Cantero

  4. Zaragoza

    90': Cuatro minutos de añadido

    Se añadirán cuatro minutos en El Plantío. Tendrá el Zaragoza una peligrosa falta a cinco metros del pico del área para buscar el remate.

  5. Zaragoza

    87': Remate de Sinan Bakis

    ¡UY! Remate de cabeza de Sinan Bakis en un córner que sale rozando el palo. Cuando no quiere entrar...

  6. Zaragoza

    85´: Agota cambios Sellés

    Último cambio de Sellés. Se marchan Tachi y Mario Soberón y entran Saidu y Sinan Bakis.

  7. Zaragoza

    84': Se para el partido por un choque

    Palencia Caballero para el partido por un choque entre Keidi Bare y Morante. Salen las asistencias para atender a ambos jugadores.

  8. Zaragoza

    81': Se vuelca el Zaragoza

    El Zaragoza se vuelca sobre la portería del Burgos, pero los locales defienden bien con dos líneas de cuatro que no dejan un solo hueco.

  9. Zaragoza

    77': Tercer cambio en el Zaragoza

    Tercer cambio en el Zaragoza. Se marcha Valery y entra Sebas Moyano.

  10. Zaragoza

    74': Fuerte disparo lejano de Soberón

    Fuerte disparo lejano de Soberón desde más allá de la frontal, que atrapó por bajo Cantero. Tenía mejores opciones que probar el lanzamiento a portería.

  11. Zaragoza

    71': Revisa el VAR una mano en el área del Burgos

    El VAR revisó una mano del Burgos dentro del área, pero no se señaló nada, ni siquiera un córner claro.

    Vio la amarilla Insua en la protesta. Es la quinta y no jugará el próximo partido ante Las Palmas.

  12. Zaragoza

    69': ¡Otra vez al palo Soberón!

    ¡Tercer remate al palo del Zaragoza! ¡Lanzamiento de falta de Toni Moya que toca suavemente Soberón, y el balón vuelve a estrellarse en el palo de Cantero!

  13. Zaragoza

    65': Primeros cambios en el Zaragoza

    Primeros cambios en el Zaragoza. Se marchan Cuenca y Kenan Kodro y entran Toni Moya y Dani Gómez.

  14. Zaragoza

    64': Amarilla a Andrada

    Tarjeta amarilla para Andrada por discuitar con Fer Niño, que lleva todo el partido calentando al portero argentino.

  15. Zaragoza

    60': Remate desviado de Kodro

    Remate de cabeza de Kodro que sale lejos de la portería. Buen centro de Tasende, aunque el delantero estaba bien marcado por la defensa del Burgos.

  16. Zaragoza

    57': Otro remate de Juan Sebastián en un córner

    Nuevo remate de Juan Sebastián en un córner colgado por Guti, pero esta vez el balón se marchó desviado.

  17. Zaragoza

    53': Buen disparo de Íñigo Córdoba

    Buen disparo de Íñigo Córdoba que desvía Andrada a córner. Combinaron Florian Miguel y Curro Sánchez y fue Córdoba el que probó el disparo desde dentro del área.

  18. Zaragoza

    50': ¡Otra vez al palo el Zaragoza!

    ¡AL PALO EL REAL ZARAGOZA! Remate de cabeza de Juan Sebastián en un saque de esquina que se estrella en el palo de Cantero.

  19. Zaragoza

    49': Contraataque del Burgos

    Un mal pase de Valery a Keidi Bare provoca una contra del Burgos y la internada de Fer Niño en el área de Andrada, pero el disparo al primer palo lo atajó bien el portero argentino.

  20. Zaragoza

    47': ¡Qué ocasión de Fer Niño!

    ¡Clara ocasión para Fer Niño! Tuvo tiempo para darse la vuelta dentro del área y probó el disparo, pero balón salió a milímetros de la portería de Andrada