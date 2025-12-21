Burgos - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: Bakis salva un punto en el descuento
Burgaleses y zaragozanos se vuelven a ver las caras apenas dos semanas después de la polémica eliminatoria de Copa del Rey.
Te puede interesar: Paso atrás de un Real Zaragoza que creyó hasta el final: cae 1-2 ante un Cádiz superior y sigue colista de Segunda
LAS CLAVES
- 20:21 91': ¡GOLAZO DE SINAN BAKIS!
- 19:58 69': ¡Otra vez al palo Soberón!
- 19:39 50': ¡Otra vez al palo el Zaragoza!
- 19:33 45': Comienza la segunda parte
- 19:18 Descanso en Burgos
- 19:09 37': Se adelanta el Burgos
- 19:04 32': ¡Al larguero Valery!
- 18:31 0': ¡Comienza el partido!
Burgos y Real Zaragoza cierran el año en Segunda División con distintos objetivos. Los de Ramis quieren prolongar su idílica temporada para mantenerse en la zona alta, mientras que los aragoneses buscan un triunfo que les permita acabar un año para el olvido fuera del puesto de colista.
-
FINAL
¡Final del partido! Reparto de puntos en Burgos tras tres remates al palo del Zaragoza y un golazo de Sinan Bakis en el descuento.
En breve, la crónica en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
-
91': ¡GOLAZO DE SINAN BAKIS!
¡¡¡GOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAZOOOOOOOOOO DESCOMUNAL DE SINAN BAKIS!!! ¡¡EMPATA EL ZARAGOZA EN EL DESCUENTO CON UN LATIGAZO DE SINAN BAKIS!!
-
91': Lanzamiento de falta de Moya a las manos de Cantero
El lanzamiento de falta de Toni Moya llega fácil a las manos de Cantero
-
90': Cuatro minutos de añadido
Se añadirán cuatro minutos en El Plantío. Tendrá el Zaragoza una peligrosa falta a cinco metros del pico del área para buscar el remate.
-
87': Remate de Sinan Bakis
¡UY! Remate de cabeza de Sinan Bakis en un córner que sale rozando el palo. Cuando no quiere entrar...
-
85´: Agota cambios Sellés
Último cambio de Sellés. Se marchan Tachi y Mario Soberón y entran Saidu y Sinan Bakis.
-
84': Se para el partido por un choque
Palencia Caballero para el partido por un choque entre Keidi Bare y Morante. Salen las asistencias para atender a ambos jugadores.
-
81': Se vuelca el Zaragoza
El Zaragoza se vuelca sobre la portería del Burgos, pero los locales defienden bien con dos líneas de cuatro que no dejan un solo hueco.
-
77': Tercer cambio en el Zaragoza
Tercer cambio en el Zaragoza. Se marcha Valery y entra Sebas Moyano.
-
74': Fuerte disparo lejano de Soberón
Fuerte disparo lejano de Soberón desde más allá de la frontal, que atrapó por bajo Cantero. Tenía mejores opciones que probar el lanzamiento a portería.
-
71': Revisa el VAR una mano en el área del Burgos
El VAR revisó una mano del Burgos dentro del área, pero no se señaló nada, ni siquiera un córner claro.
Vio la amarilla Insua en la protesta. Es la quinta y no jugará el próximo partido ante Las Palmas.
-
69': ¡Otra vez al palo Soberón!
¡Tercer remate al palo del Zaragoza! ¡Lanzamiento de falta de Toni Moya que toca suavemente Soberón, y el balón vuelve a estrellarse en el palo de Cantero!
-
65': Primeros cambios en el Zaragoza
Primeros cambios en el Zaragoza. Se marchan Cuenca y Kenan Kodro y entran Toni Moya y Dani Gómez.
-
64': Amarilla a Andrada
Tarjeta amarilla para Andrada por discuitar con Fer Niño, que lleva todo el partido calentando al portero argentino.
-
60': Remate desviado de Kodro
Remate de cabeza de Kodro que sale lejos de la portería. Buen centro de Tasende, aunque el delantero estaba bien marcado por la defensa del Burgos.
-
57': Otro remate de Juan Sebastián en un córner
Nuevo remate de Juan Sebastián en un córner colgado por Guti, pero esta vez el balón se marchó desviado.
-
53': Buen disparo de Íñigo Córdoba
Buen disparo de Íñigo Córdoba que desvía Andrada a córner. Combinaron Florian Miguel y Curro Sánchez y fue Córdoba el que probó el disparo desde dentro del área.
-
50': ¡Otra vez al palo el Zaragoza!
¡AL PALO EL REAL ZARAGOZA! Remate de cabeza de Juan Sebastián en un saque de esquina que se estrella en el palo de Cantero.
-
49': Contraataque del Burgos
Un mal pase de Valery a Keidi Bare provoca una contra del Burgos y la internada de Fer Niño en el área de Andrada, pero el disparo al primer palo lo atajó bien el portero argentino.
-
47': ¡Qué ocasión de Fer Niño!
¡Clara ocasión para Fer Niño! Tuvo tiempo para darse la vuelta dentro del área y probó el disparo, pero balón salió a milímetros de la portería de Andrada