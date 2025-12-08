Así hemos vivido en directo el empate del Real Zaragoza ante el Málaga (1-1) en La Rosaleda
Ambos equipos se ven las caras en La Rosaleda en la jornada 17 de LaLiga Hypermotion.
LAS CLAVES
- 22:29 FINAL DEL PARTIDO
- 21:34 SEGUNDA MITAD
- 21:19 DESCANSO
- 20:49 GOL DEL MÁLAGA
- 20:33 COMIENZA EL PARTIDO
Para poner el broche de oro a tres días festivos, la Segunda División trae un encuentro entre dos históricos del fútbol español. El Málaga CF y el Real Zaragoza se enfrentan este lunes 8 de diciembre a las 20.30 en La Rosalera, en un duelo con mucho en juego por la zona baja de la tabla.
Los locales son decimoquintos con 19 puntos, mientras que el Real Zaragoza es colista con 15 puntos, a 3 de la salvación. Para los de Rubén Sellés, que encandenan tres victorias consecutivas, ganar en tierras andaluzas sería un paso de gigante hacia la permanencia, algo que hace semanas se veía imposible.
Además, ambos conjuntos llegan tras ser eliminados la pasada semana en la segunda ronda de la Copa del Rey. El Málaga ante el Talavera y el Zaragoza frente al Burgos.
Málaga CF 1 - 1 Real Zaragoza | ¡FINAL DEL PARTIDO!
100': ¡FINAL DEL PARTIDO EN MÁLAGA! Logra el empate el Real Zaragoza en el descuento y recorta un punto con la salvación.
Málaga CF 1 - 1 Real Zaragoza | ¡¡GOOOOOOOOL DE DANI GOMEZ!!
95': ¡¡GOOOOL GOOOL GOOOL!! NO FALLA DANI GÓMEZ DESDE LOS ONCE METROS Y EMPATA EL REAL ZARAGOZA.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | PENALTI PARA EL REAL ZARAGOZA
93': ¡El colegiado señala penalti para el Real Zaragoza! Un futbolista agarra a Insua.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Cinco minutos más
90': Se jugarán 5 minutos más.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Momentos locos en el partido
90': Reclama el Real Zaragoza un posible penalti sobre Insua, mientras el Málaga corre a la contra y perdona la sentencia.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | La tiene Dani Gómez
78': Alfonso Herrero se viste de héroe para evitar el empate del Real Zaragoza. Ha mandado Tachi un gran pase entre líneas para Dani Gómez que gana la espalda del defensor y trata de irse del guardameta, que despeja a córner.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Cambios
76': Toni Moya y Dani Gómez entran al verde por Kodro y Soberón.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Cabezazo de Francho
75': Pase largo de Soberón para Francho, que remata con la testa. Sin problemas para el cancerbero del Málaga.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Clarísima para el Zaragoza
67': ¡Ocasión clarísima para el Real Zaragoza! ¡Tarda en pegarle Soberón tras una jugada en la línea de fondo de Marcos Cuenca!
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Doble cambio
66': Doble cambio en el Real Zaragoza. Se van Pomares y Valery por Tasende y Cuenca.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | ¡CASIIII EL ZARAGOZA!
65': ¡Roza el tanto el Real Zaragoza! Pone un córner en corto Keidi Bare que después centra Guti. Peina cruzado Kenan Kodro al segundo palo, pero no llegan a empujarla ni Insua ni Soberón.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | ¡Paradón de Andrada!
62': ¡Salva Andrada el gol del Málaga con una tremenda parada con el pecho a Fer Niño! Joaquín conducía la jugada.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Guti a las manos
60': Jugaba del Real Zaragoza en el área pequeña. Continuos pases entre Keidi Bare y Francho, nadie se atreve a pegarle, hasta que dispara Raúl Guti a las manos de Herrero.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Cambio en el Real Zaragoza
55': Se produce el primer cambio en el Real Zaragoza. Se retira Radovanovic y entra Tachi.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Fuera Soberón
54': Dispara Mario Soberón por encima del larguero en una buena acción zaragocista.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | ¡Cerca el Málaga!
49': Remate del Málaga rozando el palo de Andrada. Casi anota Dani Lorenzo el 2-0.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | ¡SEGUNDA PARTE!
46': ¡Comienza la segunda parte en Málaga!
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | DESCANSO
46': Final de la primera parte. Se van los jugadores al vestuario. Gana el Málaga por la mínima.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Jugada de Francho
46': Buena internada lateral de Francho, que saca un centro raso que ataja Alfonso Herrero.
Málaga CF 1 - 0 Real Zaragoza | Falta de Guti
44': No le sale a Guti una falta ensayada, que pega en la barrera. El rechace le vuelve al 10 y su lanzamiento se va directamente fuera.