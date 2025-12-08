Así hemos vivido en directo el empate del Real Zaragoza ante el Málaga (1-1) en La Rosaleda

Para poner el broche de oro a tres días festivos, la Segunda División trae un encuentro entre dos históricos del fútbol español. El Málaga CF y el Real Zaragoza se enfrentan este lunes 8 de diciembre a las 20.30 en La Rosalera, en un duelo con mucho en juego por la zona baja de la tabla.

Los locales son decimoquintos con 19 puntos, mientras que el Real Zaragoza es colista con 15 puntos, a 3 de la salvación. Para los de Rubén Sellés, que encandenan tres victorias consecutivas, ganar en tierras andaluzas sería un paso de gigante hacia la permanencia, algo que hace semanas se veía imposible.

Además, ambos conjuntos llegan tras ser eliminados la pasada semana en la segunda ronda de la Copa del Rey. El Málaga ante el Talavera y el Zaragoza frente al Burgos.