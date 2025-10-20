Momentos decisivos para el futuro del Real Zaragoza: la elección de un entrenador que evite la catástrofe

En los últimos años, el Real Zaragoza ha visto de cerca la posibilidad de un descenso de categoría, a la tercera división del fútbol español, pero ha logrado salvarse en la penúltima jornada en los dos últimos cursos. Sin embargo, esta temporada, a pesar de estar al inicio del curso, es mucho más dramática.

Es dramática por muchos motivos. El Real Zaragoza es colista con tan solo 6 puntos de 30, solo ha ganado un partido, no ha logrado el triunfo en casa, ha perdido ante los equipos recién ascendidos y ha recibido 9 goles en dos partidos. Pero sobre todo, la situación preocupa porque el club va a la deriva.

Hace poco más de una semana, tras la derrota 4-2 en Almería, se anunció la destitución de Gabi Fernández como consecuencia de los malos resultados cosechados. El mismo día del Pilar, la entidad aragonesa sacó un comunicado en el que anunciaba que Emilio Larraz cogía las riendas del primer equipo, sin especificar por cuánto tiempo.

Así pues, sin presentación y sin respaldo, Larraz se enfrentó a la situación, devolviendo algo de optimismo e ilusión a la afición. Los ánimos parecían renovarse, pero entonces llegó el sábado. Visitaba el Ibercaja Estadio la Cultural Leonesa, el conjunto que estaba un puesto por encima en la clasificación.

Lejos de cambiar la dinámica, los de Cuco Ziganda hicieron la herida mucho más profunda y sacaron a relucir todos los trapos sucios. El penalti y la expulsión de Juan Sebastián antes del descanso decantaron definitivamente un partido que terminó con un baño de 0-5.

Entonces, la afición se dirigió al palco, entonando en un par de ocasiones el cántico “directiva, dimisión”. Una protesta que fue creciendo durante la jornada del domingo, cuando la afición empezó a movilizarse para organizar una manifestación.

Además, aparecieron los primeros carteles en las oficinas del club culpabilizando a Jorge Mas (presidente), Mariano Aguilar (consejero responsable de la parcela deportiva), Juan Forcén (accionista y consejero) y Fernando López (director general).

Nuevo entrenador

Sin duda, son días claves y decisivos para la historia del Real Zaragoza, que vive la peor crisis de su historia. Para tratar de evitar la catástrofe, el club busca un nuevo técnico, el tercero en 11 jornadas, descartando prácticamente la continuidad de Emilio Larraz en el primer equipo.

Sea quien sea, la entidad debe anunciarlo en las próximas horas y, sobre todo, acertar con la figura seleccionada.

Según han informado varios medios de la comunidad, el elegido será el valenciano Rubén Sellés. Formado en la cantera del Valencia y el Villarreal, Sellés presenta una trayectoria marcada por la internacionalidad, pero ausente de experiencia en el fútbol profesional español.

Ha trabajado como asistente y primer entrenador en clubes de Azerbaiyán, Dinamarca, Grecia, Rusia e Inglaterra, y ha dirigido a equipos como Southampton, Hull City y Reading, con quienes logró meritorias permanencias en Championship. Su último destino fue en Inglaterra, en el Sheffield United, donde fue cesado tras registrar seis derrotas consecutivas en seis encuentros.