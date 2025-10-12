El Real Zaragoza anuncia que Emilio Larraz, entrenador del filial, toma las riendas del banquillo zaragocista

El Real Zaragoza ha anunciado a última hora de este domingo Día del Pilar que Emilio Larraz, entrenador del Deportivo Aragón, toma las riendas del primer equipo, tras la destitución esta mañana de Gabi Fernández.

Según detalla el comunicado oficial, así lo ha decidido el club tras una reunión mantenida esta tarde en las oficinas junto al técnico del filial. De esta manera, el zaragozano dirigirá la sesión de entrenamiento de este lunes 13 de octubre a partir de las 11.00 en la Ciudad Deportiva, en la vuelta al trabajo del equipo tras la derrota ante el Almería por 4-2.

Actualmente, el Real Zaragoza es colista de Segunda División con solo 6 puntos en 9 jornadas, una victoria y tres empates, resultados que han provocado el cese de Gabi como entrenador blanquillo. El próximo encuentro está previsto para el sábado a las 18.30 ante la Cultural Leonesa.

