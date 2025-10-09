Un Gabi "jodido" habla claro de la falta de gol del Real Zaragoza: "Es una situación que no se puede mejorar"

Jodido, afectado y mal. Así se encuentra el entrenador del Real Zaragoza, Gabi Fernández, ante la situación que vive el equipo, penúltimo de Segunda División con 6 puntos en 8 jornadas. El técnico madrileño afirma que está viviendo un momento duro por su “sentimiento de pertenencia hacia el club”.

“Los resultados no están llegando, estoy jodido. Mi sentimiento de pertenencia hacia el club es muy importante, como entrenador y por lo que viví. Me estoy ocupando de intentar solucionarlo. Cuando los resultados no llegan, las dudas pueden aparecer. Trato de transmitir tranquilidad por las sensaciones del equipo”, ha explicado este jueves Gabi en la previa del partido de este sábado ante el Almería.

“Estoy mal. Siento el Real Zaragoza, estuve 4 años aquí, mi hijo es de aquí. Estoy intentando sacar la situación adelante con todo lo que tengo dentro. Me afectan las cosas, pongo todo lo que tengo, pero no me rindo ni me voy a rendir”, ha añadido.

Dada la dinámica, es lógico hablar de que el entrenador se juega el puesto en el feudo andaluz. Aun así, Gabi insiste en que no le preocupa ni piensa en su futuro: “Mi energía está puesta en ganar al Almería. No me paró a pensar en eso, sobre todo cuando no ha pasado y esperamos que no pase”. No obstante, entiende que “cuando no hay resultados, el foco es el entrenador”.

Así pues, se centra en transmitir tranquilidad a sus jugadores y trabajar de la misma manera que hasta ahora. “Si hubiéramos ganado al Córdoba, que lo merecíamos, estaríamos hablando de lo buenos que somos y del playoff. El rival del Zaragoza no es Gabi, es el Almería, tenemos que sumar todos”, ha subrayado.

Falta de gol

El Real Zaragoza es el equipo menos goleador de la categoría con 4 tantos a favor y esta limitación ha influido mucho en los resultados del curso. En cuanto a la falta de gol, Gabi ha señalado que “es una situación que no se puede mejorar”. “Hay situaciones que por mucho que entrenes, en el partido no son iguales, influyen otros aspectos”, ha explicado.

Además, ha rechazado buscar otros motivos de la crisis del equipo y ha puesto en valor el compromiso y la solidez durante los partidos. “No podemos buscar problemas donde no los hay, tenemos uno importante que es la falta de gol y no la podemos entrenar. Les transmito tranquilidad para ver si somos capaces de materializar las ocasiones”, ha dicho Gabi.

Almería – Real Zaragoza

De cara al choque ante el Almería, que se disputa este sábado a las 18.30, el madrileño no podrá contar con Paul Akoukou por sanción, Bazdar con su selección y Paulino por lesión. Además, es duda Pomares y llegan Keidi Bare y Dani Gómez.

La ausencia de Paul en el centro del campo no inquieta a Gabi, que cuenta con “muchas alternativas” y quiere un equipo protagonista en el verde.

Por otro lado, Fernández tendrá que ver el partido desde la grada, tras su expulsión ante el Córdoba: “Lo pasaré mal, soy una persona impulsiva. En muchas ocasiones me equivoco, pido perdón a la afición y al club. La frustración muchas veces te lleva a eso. El sábado ejercerá Mario Jiménez de primer entrenador. Le indicaré desde arriba”.